חמאס מאבד שליטה: נחשף לוח הזמנים ומתווה טראמפ לניהול הרצועה

חודשים של מלחמה אינטנסיבית ומגעים מאחורי הקלעים מתגבשים כעת למסמך אחד שעשוי לשנות את פני המזרח התיכון. מועצת השלום לעזה חשפה היום (שישי) את "מפת הדרכים" הרשמית והמפורטת ליישום תוכנית השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברצועת עזה, כך על פי פרסום ראשון של הכתב איתמר אייכנר באתר Ynet.

המסמך הדרמטי מתווה תהליך הדרגתי ומדוקדק שמטרתו המרכזית היא עקירת שלטון חמאס מן השורש, פירוק המיליציות והפלגים מנשקם הכבד, והעברת כלל הסמכויות האזרחיות והביטחוניות לידי גוף חדש שייקרא "הוועדה הלאומית לניהול עזה" (NCAG). התוכנית נשענת על פיקוח בינלאומי הדוק ומציבה רף גבוה של אימות מלא לכל שלב בתהליך.

העיקרון המרכזי: "רשות אחת, חוק אחד, נשק אחד"

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התוכנית קובעת כי תוך 14 ימים בלבד מאישור ההסכם בידי הצדדים, יושק לוח זמנים מפורט שיוביל את השטח למציאות חדשה לחלוטין. הבסיס המרכזי של ההסכם נשען על העיקרון "רשות אחת, חוק אחד, נשק אחד" - נוסחה שנועדה למנוע את חזרתה של המציאות הקודמת בה שלטו מיליציות מזוינות.

על פי המסמך, כל אמצעי הלחימה הכבדים, מחסני התחמושת, אתרי הייצור והמנהרות יוצאו משימוש ויאוחסנו בלעדית תחת סמכות הוועדה הלאומית החדשה. התהליך יתבצע בפיקוח הדוק של ועדת אימות בינלאומית (IVC) שתוקם במיוחד למטרה זו.

נסיגת צה"ל הדרגתית ופריסת כוח בינלאומי

אחד הסעיפים המרכזיים בתוכנית קובע כי תהליך פירוק הטרור ישולב ויותנה בנסיגת כוחות צה"ל מהאזורים השונים ברצועה. הנסיגה תתבצע בהדרגה, כאשר כל שלב יהיה מותנה באימות מלא של מילוי ההתחייבויות בשטח על ידי הוועדה הבינלאומית.

במקביל לנסיגת צה"ל, ייפרס כוח ייצוב בינלאומי זמני (ISF) שתפקידו יהיה להפריד בין הכוחות, להבטיח את מעבר הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה האזרחית ולהכשיר את משטרת המעבר החדשה שתפעל תחת סמכות הוועדה הלאומית. הכוח הבינלאומי יפעל על פי מנדט ברור ומוגבל בזמן.

טיפול בחובות ושיקום כלכלי

התוכנית אינה מתעלמת מהמציאות הכלכלית הקשה ברצועה. המסמך קובע כי הוועדה הלאומית תטפל בהתחייבויות כספיות לספקים וקבלנים עד לסכום של 400 מיליון דולר, פרויקט שינוהל בהדרגה לאורך שלוש שנים. מדובר במהלך שנועד להבטיח את המשכיות התפקוד האזרחי ולמנוע קריסה כלכלית.

על פי הנתונים שפורסמו, התוכנית כוללת גם מנגנונים לשיקום תשתיות, חידוש מערכות החינוך והבריאות, והקמת מסגרת ממשל אזרחי יציב שיפעל על פי חוק ולא על פי כוח הנשק. כל אלה יתבצעו תחת פיקוח בינלאומי נוקשה שנועד למנוע חזרה למצב הקודם.

פיקוח בינלאומי נוקשה ואימות שלב אחר שלב

ההסכם החדש מציב רף גבוה במיוחד של פיקוח בינלאומי. כל מעבר משלב לשלב יהיה מותנה באימות מלא של מילוי ההתחייבויות בשטח על ידי ועדת האימות הבינלאומית. הוועדה תפעל באופן עצמאי ותדווח ישירות לגורמים הבינלאומיים המעורבים בתהליך.

התוכנית קובעת מנגנוני בקרה ופיקוח מפורטים, כולל ביקורים תכופים בשטח, דיווחים תקופתיים ומנגנוני תגובה מהירים במקרה של הפרת ההסכמות. המטרה המוצהרת היא למנוע מצב בו ארגוני הטרור יצליחו להתחמש מחדש או לחדש את תשתיות הלחימה שלהם.

הקשר הרחב: בין ביקורת פנימית להכרזות טראמפ

חשיפת התוכנית מגיעה על רקע ביקורת חריפה של גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, שתקף את ההסכם המסתמן ואמר כי "כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה - השמדת הכוח הצבאי-שלטוני של חמאס או פירוקו". איזנקוט הוסיף כי "העובדה שראש הממשלה בוחר שלא להציג לציבור הישראלי את ההסכם, מעלה סימני שאלה גדולים".

במקביל, הנשיא טראמפ הכריז על הסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס, אך ישראל הכחישה בנחרצות והבהירה כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין נתניהו לטראמפ. הפער בין ההכרזות השונות מעלה שאלות לגבי מידת התיאום בין הצדדים ולגבי הסיכויים האמיתיים ליישום התוכנית בפועל.

המשך הפעילות הביטחונית בשטח

בעוד התוכנית הדיפלומטית מתגבשת, הפעילות הביטחונית בשטח נמשכת. צה"ל חיסל השבוע בתקיפה מדויקת את אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאאב אלמג'אהדין, שתכנן והכווין את הפשיטה ב-7 באוקטובר וחטף חטופים ישראלים. דובר צה"ל הבהיר כי המחבל המשיך לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך כל תקופת המלחמה.

התוכנית המפורטת שחשפה מועצת השלום לעזה מציבה מסגרת שאפתנית לשינוי דרמטי במפת השלטון ברצועה. השאלה המרכזית היא האם הצדדים השונים יצליחו לגשר על הפערים ביניהם ולהפוך את המסמך הזה למציאות בשטח, או שמדובר בעוד תוכנית שתישאר על הנייר בלבד. עדכונים נוספים בהמשך.