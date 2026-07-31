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חיסול בדרום הרצועה

חוסל בעזה: המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח שמחת תורה

תקיפה מדויקת מהאוויר בדרום הרצועה חיסלה את אחמד חסין מחמד כפינה • המחבל תכנן והכווין את הפשיטה ב-7 באוקטובר וחטף חטופים ישראלים | צה"ל: "המשיך לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו" (צבא וביטחון)

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נועה ואבינתן נחטפים לעזה (צילום: 27א')

הודיע היום (שישי) כי חיסל מוקדם יותר השבוע בתקיפה מדויקת מהאוויר את אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאאב אלמג'אהדין. המחבל שימש כאחד המתכננים המרכזיים של הפשיטה לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ולקח חלק פעיל בחטיפתם של אזרחים ישראלים.

על פי הנתונים שפרסם דובר צה"ל, מחמד כפינה תכנן והכווין באופן אישי את הפשיטה של מחבלי ארגון כתאאב אלמג'אהדין לשטח מדינת ישראל בבוקר השחור של ה-7 באוקטובר. במהלך הפשיטה לקח המחבל חלק ישיר בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני, וכן הכווין את חטיפתו של סודיסאק רינטלאק.

המשיך לקדם טרור לאורך המלחמה

דובר צה"ל הבהיר כי מחמד כפינה לא הסתפק בפעילותו בטבח ה-7 באוקטובר. לאורך כל תקופת המלחמה ובעת האחרונה, המשיך המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ונגד אזרחי מדינת ישראל. המחבל זוהה כאיום מיידי על הכוחות, ועל כן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל. התקיפה המדויקת שחיסלה את מחמד כפינה משקפת את המדיניות המבצעית של צה"ל להמשיך ולפגוע במפקדי ארגוני הטרור ברצועה, גם בתקופה הנוכחית.

ארגון כתאאב אלמג'אהדין, שבו שימש המחבל החוסל כמפקד מרחב מחנות המרכז, הוא אחד מארגוני הטרור הפעילים ברצועת ולקח חלק משמעותי בטבח ה-7 באוקטובר. החיסול מהווה מכה נוספת ליכולת הפיקודית של הארגון במרחב המרכזי של הרצועה.

בנימין נתניהוצה"לחמאסעזהדונלד טראמפהסכם
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כל הכבוד לממשלה ולצה"ל שמאתרים ומחסלים כל מחבל שהיה לו חלק בפשיטה ב7 לאוקטובר. אל נקמות ה"
אריאל

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