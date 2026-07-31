יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, פרסם הערב (חמישי) תגובה חריפה לדיווחים על הסכם מסתמן בין ישראל לחמאס בנוגע לשלב השני ברצועת עזה. איזנקוט, שכיהן כרמטכ"ל בעבר, הבהיר כי כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה.

"כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה - השמדת הכוח הצבאי-שלטוני של חמאס או פירוקו", כתב איזנקוט בהודעתו. "כל דבר פחות מזה הוא כשלון מוחלט".

איזנקוט הפנה ביקורת חריפה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל אי-הצגת ההסכם לציבור. "העובדה שראש הממשלה בוחר שלא להציג לציבור הישראלי את ההסכם, מעלה סימני שאלה גדולים באם ישראל שותפה לו או ששוב נכפה על ישראל הסכם ללא מעורבותה", הבהיר.

הדברים מגיעים על רקע הכרזת הנשיא טראמפ על הסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס, לצד הכחשה ישראלית נחרצת והבהרה כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין נתניהו לטראמפ.

"כמעט שלוש שנים חלפו - חמאס חידש כוחו"

איזנקוט הציג תמונת מצב קשה ביותר לגבי המצב הביטחוני ברצועת עזה. "כמעט שלוש שנים חלפו מבוקר השבעה באוקטובר וחמאס חידש את כוחו עם מספר מחבלים בדומה לערב השישה באוקטובר", כתב. "למעט החזרת החטופים - מטרות המלחמה לא הושגו, חרף ההישגים הצבאיים שצה"ל השיג והמחירים הכבדים ששולמו".

בסיום דבריו, הפנה איזנקוט ביקורת חריפה כלפי הנהגת המדינה: "ממחדל השבעה באוקטובר, קבינט העיוורון לא יוכל לברוח לעולם".

התגובה של איזנקוט מגיעה על רקע ההכרזה הלילה של הנשיא דונלד טראמפ על הסכם היסטורי של מועצת השלום לפירוז מוחלט של חמאס וארגוני הטרור בעזה.

לפי טראמפ: ״הסכם זה הוא צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים. במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור".

לדבריו, "ההסכם יבוצע בשלבים המתוכננים בקפידה: עם השלמת תהליך הפירוז, כוחות ישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי להבטיח שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה".

גורם מדיני בכיר הבהיר אמש כי "ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך". הגורם הוסיף כי "במסמך 15 הנקודות המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון לשליח טוני בלייר".

בינתיים, צה"ל ממשיך בפעילותו המבצעית ברצועה. כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 השלימו לאחרונה שמונה חודשי פעילות בדרום עזה, במהלכם הושמדו מעל עשר תשתיות תת-קרקעיות מרכזיות של חמאס, ביניהן מנהרה ששימשה להחזקת חטופים.