הסתיימו אתמול (חמישי) המשפטים של הלוחמים שהובילו את אירוע העריקה ההמונית מבסיס שדה תימן. המשפטים נערכו על-ידי מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה, בעקבות האירוע החמור שבו עזבו עשרות לוחמים מגדוד צבר את הבסיס ללא אישור.

על פי ההחלטה שפורסמה, 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. מדובר בעונש חמור במיוחד, המשקף את חומרת הפרת המשמעת שבוצעה.

כ-80 הלוחמים הנוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו, יעברו בשבת הקרובה, יחד עם מפקדיהם, תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת, הערכים והנורמות המצופות מלוחמי צה"ל. צעד זה נועד למנוע הישנות של אירועים דומים ולשקם את המשמעת ביחידה.

האירוע פרץ לפני מספר ימים, כאשר קבוצת לוחמים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי הניחה את נשקה האישי במרכז הפלוגה ונטשה את המתחם ללא אישור מפקדיה. החיילים יצאו מהמקום כקבוצה מאורגנת, בעקבות מחלוקת חריפה שפרצה מול מפקד הגדוד.

הסערה החלה לאחר שמפקד הגדוד החליט לשבור ולהסיר לוחות מתכת ושלטים שהציבו החיילים הוותיקים בבסיס. הלוחמים מחו על הפגיעה במסורת "צעירות ותיקות" – נורמה בלתי-רשמית ביחידות לוחמות, שבה החיילים הוותיקים מעניקים לעצמם זכויות יתר, פטורים משימות שגרתיות והטבות מעמדיות.

מצה״ל נמסר בעת האירוע כי "מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו". הפרת המשמעת החמורה התרחשה ברקע זיהוי מגמה של התרופפות בקרב כוחות השטח, דבר שהחמיר את תגובת הפיקוד.

בנוסף למשפטים שהסתיימו, ישנם שני חיילים ממובילי האירוע אשר התייצבו במהלך הלילה ויישפטו בהמשך. חייל אחד טרם התייצב למשפט, וההחלטה בעניינו תתקבל ותשוקף בהמשך.