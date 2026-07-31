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נערכו לפשיטה על ישראל

עם 700 טון חומר נפץ | כך הושמדה מנהרת טרור הענק של חיזבאללה • צפו בתיעוד

צה"ל השמיד מנהרות טרור במרחב הבופור בדרום לבנון | הפעולה בוצעה בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה | ישראל מבהירה: לא נקבל שום הפרה • צפו בתיעוד  (צבא וביטחון)

תיעוד מרגע השמדת המנהרה
תיעוד מרגע השמדת המנהרה| צילום: צילום: דובר צה"ל

בהנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ, השמיד אמש (חמישי) את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון, תשתית תת-קרקעית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של ארגון הטרור ליישובי הגליל.

המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ, במסגרת הפעילות השיטתית של צה"ל להשמדת כלל תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום .

הפעולה העוצמתית בוצעה בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כזכור, אמש שיגר חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון, במה שהיווה הפרה חמורה של ההסכמות.

בהודעה משותפת לראש הממשלה ושר הביטחון נמסר כי "מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד".

ההודעה הבהירה כי "צה"ל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו". הפעולה מהווה מסר ברור לארגון הטרור כי ישראל לא תסבול כל התקפה על כוחותיה או על אזרחיה.

במרחב התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה. מדובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

הפעילות המבצעית של צה"ל בדרום לבנון ממשיכה במלוא העוצמה, כאשר הכוחות ממשיכים לסרוק שטחים נוספים לאיתור אמצעי לחימה שהוסתרו על ידי ארגון הטרור. המאמץ להשמדת תשתיות הטרור והנשק שנותר באזור הוא חלק מרכזי מהמערכה להבטחת ביטחון תושבי הצפון.

רקע: הפרת הפסקת האש והתגובה הישראלית

האירוע מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. אמש שיגר חיזבאללה רחפן נפץ שפגע בכלי הנדסי של צה"ל סמוך לרכס עלי טאהר ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון. בצה"ל הכינו כמה אפשרויות תגובה לאישור הדרג המדיני, כאשר אחת מהן הייתה ביצוע פעולות שנדחו בתקופה האחרונה עקב ההסלמה האזורית.

גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי לישראל יש זכות להגיב על פגיעת הרחפן - "גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון - שמאפשר לישראל לפעול מול חיזבאללה במקרה ויפר את הפסקת האש". ההשמדה העוצמתית של מנהרות הטרור הערב היא ביטוי ברור למדיניות זו.

בנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחיזבאללהלבנון

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