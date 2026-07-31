נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין חמישי לשישי) כי מועצת השלום הגיעה להסכם דיפלומטי המבטיח "פירוז מלא" של ארגוני הטרור ברצועת עזה. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, בירך הנשיא על ההישג וכתב: "מועצת השלום הגיעה היום להסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס ושל כל יתר הארגונים החמושים בעזה".

"זהו צעד מונומנטלי לקראת שלום וביטחון מתמשכים", הוסיף טראמפ. "הסכם זה הוא צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים. במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור".

אולם בירושלים הגיבו בנחרצות להכרזה האמריקאית. גורם מדיני בכיר מסר אמש (חמישי) כי "נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ". הגורם הבהיר: "ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך".

התגובה הישראלית מגיעה על רקע דיווחים פלסטיניים בדבר התקדמות לקראת הסכם בנוגע לשלב השני ברצועת עזה. על פי הדיווחים, מדובר במתווה של 15 סעיפים הכולל נסיגה ישראלית מהרצועה תמורת הכנסת הנשק הכבד של הפלגים לאחסון בלבד - ללא פירוק או מסירה.

"לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב"

הגורם המדיני הישראלי הבהיר כי "לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועה ללא פירוז מלא של עזה והוצאת הנשק מהרצועה". עוד נמסר כי ישראל העבירה השגות חריפות לשליח טוני בלייר על "מסמך 15 הנקודות", שלפי הדיווחים אינו עומד בדרישות הביטחוניות הישראליות.

טראמפ, מצדו, ציין בהודעתו כי התהליך מייצג "אבן דרך משמעותית ביישום תוכנית 20 הנקודות". לדבריו, "ההסכם יבוצע בשלבים המתוכננים בקפידה: עם השלמת תהליך הפירוז, כוחות ישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי להבטיח שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה".