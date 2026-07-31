תקיפות באיראן, אילסוטרציה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, פרסם הערב (רביעי) האשמות חריפות נגד ישראל בעקבות התקיפה שאירעה במכלית הגז בנמל דמיאט שבמצרים. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, טען השר כי ישראל עומדת מאחורי האירוע.

"מצרים היא חברה ושותפה חשובה באזור, וביטחונה חשוב לנו ביותר", כתב עראקצ'י בפוסט. שר החוץ האיראני קרא לעירנות מפני מה שכינה "מזימות ישראליות ומבצעי 'דגל כוזב' שנועדו לערער את השלום האזורי". עראקצ'י הוסיף והזהיר: "האיום ברור, הדדי וחושש מסולידריות מוסלמית". דבריו מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באזור בין איראן למדינות המערב, ובמיוחד בעקבות האירועים האחרונים במשטר האיראני. כזכור, פיצוץ אירע במתקן לגז טבעי נוזלי בעיר הנמל דמיאט שבמצרים. שני גורמי ביטחון מסרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי קיימת אפשרות שמכליות לאחסון גז טבעי במקום נפגעו במתקפת כטב"מים. צעד אמיץ: מכתב בכתב ידה של מלניה לפוטין החזיר 30 ילדים לחיק משפחתם אריה רוזן | 30.07.26 חברת האבטחה הימית הבריטית "Ambrey" עדכנה כי המכליות שהתפוצצו בנמל דמיאט היו בבעלות אמריקנית, וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כטב"ם. בתוך כך, מקור ביטחוני מצרי אמר לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי "ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית בנמל דמיאט".

האיום של הטלוויזיה האיראנית הגיע בעקבות התקיפה האוקראינית החריגה נגד ספינה איראנית בים הכספי בסוף השבוע שעבר. לטענת איראן, התקיפה גרמה לפיצוץ בספינה, למותו של מלח אחד ולפציעתו של אדם נוסף.

משרד הנפט והמשאבים המינרליים של מצרים עדכן כי לא היו נפגעים בתקרית. אף גורם לא לקח עדיין אחריות על התקיפה, והחקירה המצרית נמשכת.