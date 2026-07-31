כיכר השבת
המתיחות במזרח התיכון

שר החוץ האיראני עראקצ'י מאשים את ישראל בתקיפת מכלית הגז במצרים

שר החוץ האיראני טען כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בנמל המצרי • הזהיר מפני 'מבצעי דגל כוזב' שנועדו לערער את השלום האזורי  (בעולם)

תקיפות באיראן, אילסוטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שר החוץ של , עבאס עראקצ'י, פרסם הערב (רביעי) האשמות חריפות נגד ישראל בעקבות התקיפה שאירעה במכלית הגז בנמל דמיאט שבמצרים. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, טען השר כי ישראל עומדת מאחורי האירוע.

"מצרים היא חברה ושותפה חשובה באזור, וביטחונה חשוב לנו ביותר", כתב עראקצ'י בפוסט. שר החוץ האיראני קרא לעירנות מפני מה שכינה "מזימות ישראליות ומבצעי 'דגל כוזב' שנועדו לערער את השלום האזורי".

עראקצ'י הוסיף והזהיר: "האיום ברור, הדדי וחושש מסולידריות מוסלמית". דבריו מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באזור בין איראן למדינות המערב, ובמיוחד בעקבות האירועים האחרונים במשטר האיראני.

כזכור, פיצוץ אירע במתקן לגז טבעי נוזלי בעיר הנמל דמיאט שבמצרים. שני גורמי ביטחון מסרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי קיימת אפשרות שמכליות לאחסון גז טבעי במקום נפגעו במתקפת כטב"מים.

חברת האבטחה הימית הבריטית "Ambrey" עדכנה כי המכליות שהתפוצצו בנמל דמיאט היו בבעלות אמריקנית, וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כטב"ם. בתוך כך, מקור ביטחוני מצרי אמר לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי "ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית בנמל דמיאט".

האיום של הטלוויזיה האיראנית הגיע בעקבות התקיפה האוקראינית החריגה נגד ספינה איראנית בים הכספי בסוף השבוע שעבר. לטענת איראן, התקיפה גרמה לפיצוץ בספינה, למותו של מלח אחד ולפציעתו של אדם נוסף.

משרד הנפט והמשאבים המינרליים של מצרים עדכן כי לא היו נפגעים בתקרית. אף גורם לא לקח עדיין אחריות על התקיפה, והחקירה המצרית נמשכת.

ארה"באיראןדונלד טראמפמצריםמשמרות המהפכה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר