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שורד הטבח בבארי שאיבד את אשתו ובנו קיבל הצעת שיריון בליכוד - כך הוא ענה

בליכוד הציעו שריון לאבידע בכר, מגיבורי קיבוץ בארי בטבח שמחת תורה, אך הוא סירב | עוד דווח כי נתניהו ניסה לצרף לרשימה גם את שר האוצר לשעבר משה כחלון, אך הניסיון לא צלח עד כה (פוליטי)

אבידע בכר (צילום מסך)

אבידע בכר, שורד טבח שמחת תורה שנאבק במחבלים ואיבד בקיבוץ בארי את אשתו דנה ואת בנו כרמל, קיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד לבחירות הקרובות. כך פורסם הערב (שני) בחדשות 13.

בכר איבד בטבח את רעייתו דנה ואת בנו כרמל, נפצע קשה ואיבד את רגלו. במשך כ-13 שעות הם הסתגרו בממ"ד, בעוד המחבלים ירו לעבר הדלת, הציתו אש והשליכו רימונים פנימה. אבידע ובתו הדר נפצעו קשה וחולצו בידי לוחמי יחידת יהל"ם.

בכר השמיע מאז מתקפת הטרור עמדות ניציות בנוגע לפעולות צה"ל ברצועת עזה. הוא קרא לא אחת להרחיב את המתקפה ולא לאפשר לחמאס להישאר בשלטון. עם זאת, הוא סירב לבסוף להצעה.

עוד דווח כי במסגרת המאמצים לחיזוק רשימת המפלגה לקראת מערכת הבחירות, נעשו פניות ומאמצים דומים גם כלפי שר האוצר לשעבר משה כחלון, אך נכון לעתה גם מגעים אלו לא צלחו.

בנימין נתניהוהליכודמשה כחלוןטבח שמחת תורהקיבוץ באריאבידע בכר

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