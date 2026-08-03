שורד השבי אלי שרעבי מתח היום (שני) ביקורת קשה וחריפה על שורת התבטאויות שהשמיעו לאחרונה פוליטיקאים במערכת הפוליטית בנוגע לטבח 7 באוקטובר, והפנה אצבע מאשימה חמורה על ניסיונות מכוונים, שנעשים לטענתו, להמעיט מגודל הטרגדיה והאסון שפקדו את מדינת ישראל.

בריאיון שנערך עמו בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', התייחס שרעבי לרקע של הדברים והעריך כי העיתוי אינו מקרי כלל, אלא קשור באופן ישיר למערכת הבחירות הקרבות ולשיקולים פוליטיים שונים.

"חלק מהדברים שנאמרים ונעשים הם לא סתם נעשים. מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה ומנהל את זה, במובן של להשכיח את התאריך ואת גודל האסון", אמר שרעבי. "בהחלט יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. וכל אחד בתחום שלו, בחלקת האלוהים הקטנה שלו, יעשה את החושבים ויעשה מה שצריך".

שרעבי התייחס באופן ספציפי למספר אמירות שחוללו סערה בימים האחרונים, ובהן דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון בערוץ 14 בנוגע לירידה במשקל, לצד התבטאותו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כי בזכותו חזרו החטופים.

"זו סדרה של תגובות שבהחלט הרגשתי שמזלזלות בזיכרון של האהובים שלי, ולזה אני בחיים לא אתן יד. ולכן הגבתי לאמירות של נתניהו וסמוטריץ'", הבהיר שרעבי בדברים חריפים.

בהמשך דבריו מתח שרעבי ביקורת נוקבת על תופעת ניכוס ההישגים בקרב ההנהגה הפוליטית, והוסיף אמירה נוקבת וישירה על מצבה של ההנהגה בישראל: "כל נבחר ציבור שקושר לעצמו כתרים גם כשזה מוצדק, אני לא מסוגל לשמוע את זה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, ולצערי חלקם איבדו גם את השפיות".

"מעציב לשמוע שמנסור עבאס לא מסוגל להגיד את הדבר הכי פשוט"

לצד הביקורת על חברי הממשלה, התייחס שרעבי גם לדבריו של יו"ר סיעת רע"ם, מנסור עבאס, אשר נשאל לאחרונה בריאיון על עמדתו כלפי חמאס ונמנע מלהגדירו כארגון טרור. שרעבי הביע אכזבה עמוקה מההתנהלות הזו ואמר: "זה בהחלט מעציב לשמוע שמנסור עבאס, שנחשב לערבי-ישראלי עוד מהמתונים שקיימים, שלא מסוגל להגיד את הדבר הכי פשוט שארגון חמאס הוא ארגון טרור, מה שברור לכל העולם".

אלי שרעבי נחטף מקיבוץ בארי במהלך מתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה, ושוחרר לאחר 491 ימים בשבי. במהלך הטבח נרצחו אשתו ליאן ושתי בנותיו, נויה ויהל. אחיו יוסי שרעבי נחטף גם הוא ונרצח לאחר 100 ימים בשבי, וגופתו הושבה לאחרונה והובאה לקבר ישראל.