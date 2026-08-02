תביעת 3 מיליון: שופטת מסרבת לפינוי-בינוי בגלל סוכה

תביעה דרמטית בסך 3 מיליון שקלים הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השופטת שרה ברוינר, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, במסגרת מחלוקת חריפה סביב פרויקט פינוי-בינוי בשכונת בית הכרם. הדיירים דורשים מבית המשפט להורות על אכיפת ההסכם בעניינה או לחייבה בפיצוי כספי עצום.

המתחם הנדון כולל כיום 41 דירות בשני בניינים ישנים ונטולי מרחבים מוגנים או תשתיות בסיסיות. במקומם מתוכנן לקום בניין חדיש ובו 124 דירות. רוב עצום של כ-85% מבעלי הזכויות כבר חתמו על ההסכם מול היזם, המבטיח להם דירות גדולות יותר עם תוספת של 25 מ"ר לפחות, בתוספת ממ"ד וחניה – ללא עלות כספית מצדם.

דרישות שמעכבות את הפרויקט

עימותים אלימים: המשטרה פיזרה מפגינים בכוח מול בית קפה שפתח בשבת חזקי שטרן | 01.08.26

על פי כתב התביעה, השופטת ברוינר מערימה שורה של הסתייגויות המעכבות את הפרויקט. בראש הרשימה בולטת הטענה כי היא דורשת הכרה בזכאותה למרפסת סוכה בשל מיקום דירתה בסמוך לגינה המשותפת. בנוסף, היא מתנגדת לכך שדמי השכירות בתקופת הפינוי אינם צמודים, מבקשת אפשרות לערער על קביעות שמאי, ומסתייגת מקיומם של הסכמים מקבילים.

התובעים טוענים מנגד כי דרישותיה של השופטת אינן סבירות, וכי הענקת מרפסת סוכה על חשבון שימוש בגינה משותפת עלולה להוות תמורה עודפת פסולה. יצוין כי בשנים האחרונות התפתחה מחלוקת דומה בעיר חולון, שם שכנה טענה כי הרחבת מרפסות בבנין תמנע ממנה להקים סוכה, והעניין הגיע לוועדת הערר המחוזית.

נזק כלכלי ענק וסכנת חיים

מעבר לנזק הכלכלי העצום המוערך בכ-35 מיליון שקל לכלל הדיירים, התובעים מזהירים מפני סכנת חיים ממשית במגורים בבניינים ישנים ולא ממוגנים. במיוחד לאור ירי הטילים לעבר ירושלים והחשש מרעידות אדמה, הם טוענים כי העיכוב בפרויקט מסכן את חיי הדיירים.

יצוין כי בשלב זה מונחות בפני בית המשפט טענות התובעים בלבד, ועמדתה המלאה של השופטת ברוינר טרם נשמעה לגופו של עניין. התובעים מבקשים מבית המשפט פסק דין הצהרתי שלפיו סירובה אינו סביר, ואישור למנות בא כוח שיחתום בשמה על המסמכים הנדרשים, תוך העברת הדיון למחוז אחר מטעמי מראית פני הצדק.

בשנים האחרונות התפתחה מגמה חיובית בנושא מרפסות סוכה, כאשר ח"כ יעקב אשר השיג ביטול הגבלת הבניה על מרפסות סוכה, כך שוועדות מקומיות יורשו להנפיק היתר למרפסות סוכה פתוחות מעבר לזכויות הבניין וללא הגבלת שטח. מדוברות בתי המשפט נמסר כי המענה המלא יינתן במסגרת ההליך המשפטי.