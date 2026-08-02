כיכר השבת
מאבק בשכונת היוקרה

תביעת 3 מיליון: שופטת מסרבת לפינוי-בינוי בגלל סוכה

42 דיירים במתחם ירושלמי הגישו תביעה ענקית על סך 3 מיליון שקל נגד נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, בטענה כי עקשנותה, ובראשה הדרישה למרפסת סוכה פרטית, תוקעות פרויקט פינוי-בינוי חיוני ומכריע |מדוברות בתי המשפט נמסר כי המענה יינתן בהליך המשפטי (חוק ומשפט)

שכונת בית הכרם ירושלים (צילום: אוליביה פיטוסי פלאש 90)

תביעה דרמטית בסך 3 מיליון שקלים הוגשה לבית המשפט המחוזי ב נגד השופטת שרה ברוינר, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, במסגרת מחלוקת חריפה סביב פרויקט פינוי-בינוי בשכונת בית הכרם. הדיירים דורשים מבית המשפט להורות על אכיפת ההסכם בעניינה או לחייבה בפיצוי כספי עצום.

המתחם הנדון כולל כיום 41 דירות בשני בניינים ישנים ונטולי מרחבים מוגנים או תשתיות בסיסיות. במקומם מתוכנן לקום בניין חדיש ובו 124 דירות. רוב עצום של כ-85% מבעלי הזכויות כבר חתמו על ההסכם מול היזם, המבטיח להם דירות גדולות יותר עם תוספת של 25 מ"ר לפחות, בתוספת ממ"ד וחניה – ללא עלות כספית מצדם.

סוכה במרפסת | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

דרישות שמעכבות את הפרויקט

על פי כתב התביעה, השופטת ברוינר מערימה שורה של הסתייגויות המעכבות את הפרויקט. בראש הרשימה בולטת הטענה כי היא דורשת הכרה בזכאותה למרפסת סוכה בשל מיקום דירתה בסמוך לגינה המשותפת. בנוסף, היא מתנגדת לכך שדמי השכירות בתקופת הפינוי אינם צמודים, מבקשת אפשרות לערער על קביעות שמאי, ומסתייגת מקיומם של הסכמים מקבילים.

התובעים טוענים מנגד כי דרישותיה של השופטת אינן סבירות, וכי הענקת מרפסת סוכה על חשבון שימוש בגינה משותפת עלולה להוות תמורה עודפת פסולה. יצוין כי בשנים האחרונות התפתחה מחלוקת דומה בעיר חולון, שם שכנה טענה כי הרחבת מרפסות בבנין תמנע ממנה להקים סוכה, והעניין הגיע לוועדת הערר המחוזית.

נזק כלכלי ענק וסכנת חיים

מעבר לנזק הכלכלי העצום המוערך בכ-35 מיליון שקל לכלל הדיירים, התובעים מזהירים מפני סכנת חיים ממשית במגורים בבניינים ישנים ולא ממוגנים. במיוחד לאור ירי הטילים לעבר ירושלים והחשש מרעידות אדמה, הם טוענים כי העיכוב בפרויקט מסכן את חיי הדיירים.

יצוין כי בשלב זה מונחות בפני בית המשפט טענות התובעים בלבד, ועמדתה המלאה של השופטת ברוינר טרם נשמעה לגופו של עניין. התובעים מבקשים מבית המשפט פסק דין הצהרתי שלפיו סירובה אינו סביר, ואישור למנות בא כוח שיחתום בשמה על המסמכים הנדרשים, תוך העברת הדיון למחוז אחר מטעמי מראית פני הצדק.

בשנים האחרונות התפתחה מגמה חיובית בנושא מרפסות סוכה, כאשר ח"כ יעקב אשר השיג ביטול הגבלת הבניה על מרפסות סוכה, כך שוועדות מקומיות יורשו להנפיק היתר למרפסות סוכה פתוחות מעבר לזכויות הבניין וללא הגבלת שטח. מדוברות בתי המשפט נמסר כי המענה המלא יינתן במסגרת ההליך המשפטי.

ירושליםשופטתתביעה משפטיתבית הכרםמרפסת סוכהפינוי בינוי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר