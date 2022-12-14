42 דיירים במתחם ירושלמי הגישו תביעה ענקית על סך 3 מיליון שקל נגד נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, בטענה כי עקשנותה, ובראשה הדרישה למרפסת סוכה פרטית, תוקעות פרויקט פינוי-בינוי חיוני ומכריע |מדוברות בתי המשפט נמסר כי המענה יינתן בהליך המשפטי (חוק ומשפט)
תושבים בשכונת בית הכרם הירושלמית זועמים על אירוע שתקיים 'התנועה הרפורמית' בשכונה בראש השנה, ובמסגרתו היא מציעה לתושבים פיקניק, שירה ומשחק. חבר מועצה חרדי על התפילות שייערכו במרכז הקהילתי השכונתי: "לא להיות שותפים במימון בכל דרך כזאת או אחרת להפרת עקרון הסטטוס קוו" (חרדים)