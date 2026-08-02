בעל המוסך גילה: ראיתי חשוד נמלט מהמסעדה הכשרה אחרי השריפה

חשד כבד לפשע שנאה: מסעדה כשרה ופופולרית במיוחד, המשרתת את חברי הקהילה היהודית במונטריאול שבקנדה, נהרסה כליל במהלך ליל שבת קודש האחרונה כתוצאה משריפה עזה שפרצה במקום. האירוע הקשה עורר סערה רבתי בקרב תושבי האזור וחששות כבדים מפני עליה מדרגה בהתנכלויות המכוונות נגד מוסדות ועסקים בבעלות יהודית.

לפי הדיווח באתר YWN, הדיווח הראשוני על הדליקה התקבל אצל כוחות הכיבוי וההצלה במונטריאול בשעות המוקדמות של הבוקר, בסביבות השעה 03:15 לפנות בוקר. האש פרצה במסעדה הממוקמת בשדרות דקארי שברובע קוט-דה-נז', אזור המאופיין בפעילות תוססת של הקהילה היהודית בעיר.

לוחמי האש שהוזעקו במהירות למקום נאבקו בלהבות במשך זמן מה עד שהצליחו להשיג שליטה על השריפה, אך הנזק שנגרם למבנה היה טוטאלי והרסני במיוחד. מוסך סמוך למסעדה ספג נזק קל בלבד הודות לתגובה המהירה של כוחות הכיבוי, שמנעו את התפשטות האש למבנים נוספים ברחוב.

כבר בשלבים הראשונים של החקירה התעורר חשד סביר כי לא מדובר בכשל טכני או בתאונה מצערת, אלא באירוע פלילי מכוון. לפי הדיווח, עדויות מהזירה הצביעו על כך שאדם נראה נמלט מהאזור זמן קצר לאחר שהאש החלה להתפשט, דבר שהוביל להעברת הטיפול בתיק באופן מיידי לידיה של היחידה לחקירת הצתות של משטרת מונטריאול.

צוותי החקירה החלו באיסוף ממצאים מהזירה ובסריקת מצלמות האבטחה הפזורות ברחוב ובעסקים הסמוכים. בין היתר, החוקרים בודקים האם בעלי המסעדה קיבלו איומים מוקדמים או מסרים מחשידים בתקופה האחרונה. בשלב זה לא דווח על נפגעים בגוף וכוחות המשטרה טרם ביצעו מעצרים של חשודים במעשה.

חיזוק משמעותי לחשד ההצתה הגיע מצידו של בעלי המוסך הסמוך, אשר צפה בתיעוד ממצלמות האבטחה של עסקו. לדבריו, בסרטונים נראה בבירור חשוד יחיד, הנראה כצעיר בשנות העשרים לחייו, כשהוא מגיע למקום ומצית את השרפה באופן יזום ומכוון לפני שהוא נמלט מהזירה.

האירוע החמור גילגל גל של תגובות נזעקות במערכת הפוליטית והציבורית בקנדה. חבר הפרלמנט הפדרלי מטעם המפלגה הליברלית באזור מאונט רויאל, מיהר לגנות בחריפות את ההתקפה ודרש מהרשויות להתייחס לאירוע בחומרה המרבית ולחקור אותו כפשע שנאה לכל דבר ועניין.

בהודעה תקיפה שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, כתב חבר הפרלמנט כי "ההתקפה הזו על עסק בבעלות יהודית חייבת להיחקר כפשע שנאה. המעורבים במעשה הפלילי הזה חייבים להילכד ולהילקח לדין, תוך מיצוי מלא של החוק מול נגדם". דבריו שיקפו את התחושות הקשות השוררות ברחוב היהודי במונטריאול.

המסעדה שנשרפה נחשבה לאחד המוסדות הקולינריים הבולטים והמבטיחים בקהילה היהודית המקומית, למרות פרק הזמן הקצר שפעלה. המסעדה נפתחה רק באוגוסט 2024, וכבשה במהירות את לב הלקוחות כשהציעה תפריט כשר ומגוון של מטבח ים-תיכוני, איטלקי ובינלאומי, שהפך אותה למוקד משיכה מרכזי.

על אף שהמשטרה המקומית טרם קבעה רשמית מה היה המניע שעמד מאחורי ההצתה, הנסיבות הסובבות את האירוע, לצד התזמון והזהות של בית העסק, מעוררות חשש כבד בקרב התושבים כי מדובר בחלק ממגמה מדאיגה של תקיפות ממוקדות נגד הקהילה היהודית ומוסדותיה בקנדה. החקירה המשטרתית בעיצומה.