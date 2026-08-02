המעיין שהתייבש והתמלא במי ברז לכבוד המטיילים בימי החופש

"מעיין שילה" המחודש - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים "מעיין שילה" המחודש | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:24

בין הזמנים כבר כאן, ואיתו מגיעים בני הישיבות לטיולים "יחליפו כח", והדרך היא כמובן לטבול באתרי מים צוננים וכמה שיותר. גם אני יצאתי הפעם עם קבוצת "עצמאים מטיילים ועושים עסקים" לגבעות שומרון, נופי התנ"ך מול העיניים.

"מעיין שילה" המחודש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

הבריכה בעבר שימשה את תושבי הכפר השכן "קריות" לצרכיהם. אגב, הכפר העתיק קריות מצוטט אצל חוקר ארץ ישראל הצרפתי ויקטור גרן, בשם ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו, שכותב על הכפר: "כי זו תחילת יהודה למי שחוצה את פנים הארץ".

גרן עצמו, שביקר במקום בתש"ל (1870), מתאר כי נשות הכפר נאלצו להביא מים ממרחק, ממעיין שילה עצמו - 'מעין סילון' בלשונו, כשבורות המים העתיקים של הכפר כבר יבשו.

בשנים גשומות, לאחר גשם חזק, מעיין שילה היה מתמלא עד גדותיו במים צלולים היורדים ממנו. אך השנה המעיין התייבש, לצערם הרב של המטיילים.

וכאן נכנסו לתמונה בעלי חוות "נוף המשכן" הסמוכה אביחי סוויסה וישי קרת, וכמחווה לקראת בין הזמנים, כשבני הישיבות המסולאים מפז מתחילים לנהור לאתרי טיול ומים בכל רחבי הארץ, מילא את הבריכה במי ברז. לא מעיין טבעי שכשר לטהרה, אבל כשר בהחלט לחוויית בין הזמנים.

"מעיין שילה" המחודש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

חוות נוף המשכן הוקמה על ידי אביחי סוויסה, ולאחר מכן הצטרף אליו ישי קרת, ומיקומה מתחת ליישוב שילה, על הקרקע שדרכו עליה עולי הרגל בדרכם למשכן שילה הקדום. החווה פועלת לשמירה על הקרקעות מפני השתלטות גורמים עוינים.

איך מגיעים? הכי פשוט כתבו בוויז "מעיין שילה" עם שני יודים, ותגיעו למקום.

חשוב לציין: המעיין קרוב הרבה יותר לשילה מאשר לכפר קריות, ואף מצולם במצלמות היישוב. עם זאת, טוב להודיע לחמ"ל ביטחון שילה לפני ההגעה למעיין (029944252), והכניסה למים היא על אחריות הנכנסים בלבד.

"מעיין שילה" המחודש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שימו לב:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

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כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

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