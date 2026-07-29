מעין "עין תות" בחבל בנימין ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בין הזמנים, ואני בחבל בנימין. הכביש שמחבר בין בית אל לפסגות, פנייה קטנה לדרך עפר והגענו למעין "עין תות החדושו".

מעין "עין תות" בחבל בנימין ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מעין "עין תות" בחבל בנימין ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

היום עומדת שם בריכה גדולה, מוקפת ריצוף אבן רחב מכל צדדיה. המים עמוקים והנוף מטריף. זה כבר לא מעיין. זו נווה מדבר.

על שם מי שופץ עין תות?!

צבי אורבך ז"ל, צביקה, היה איש של עשייה ונתינה ולב רחב. בכל בנימין הכירו אותו בחיוך שלו ובנכונות שלו לעזור תמיד. אחרי פטירתו בחרו רעייתו מזל וילדיו להנציח אותו בדרך שהכי מתאימה לו - להחזיר חיים למקום שהוא עבר בו יום-יום. עין תות.

הם לא עשו את זה לבד. הם עשו את זה בשיתוף נוער בית אל, ולאחר קמפיין חברתי (לו הייתי שותף במעט) והמקום קם לתחייה.

מעין "עין תות" בחבל בנימין ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מעין "עין תות" בחבל בנימין ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בעבר שמו הערבי היה "עין שיבן" על שמו של שייח ערבי שנקבר במעלה ההר.

כיום המקום מסביר פנים והתענוג רב לטבול ולשבת מתחת עץ התות.

לעוד אתרי מים חפשו בחנויות הספרים את ספרי "המקומות הנדירים, הקדושים והרטובים בארץ ישראל" בהוצאת יפה נוף פלדהיים.

מעין "עין תות" בחבל בנימין ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

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