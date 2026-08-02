אירוע חריג: בית משפט השלום בחיפה האריך בסוף השבוע בשלושה ימים את מעצרו של מיכאל לוין, תושב קריית ים בן 48, הנחשד בגנבת אמבולנס שאבטח טיפול רפואי בעיר.

על פי החשד, לוין ניצל את העובדה שהאמבולנס חנה כשהוא מונע וממוזג, נכנס לתוכו ונמלט מהמקום כשהוא תחת השפעת אלכוהול וללא רישיון נהיגה. הרכב נטוש זמן קצר לאחר מכן סמוך לחוף הים, ולוין אותר ונעצר בעזרת מצלמות אבטחה וזיהוי של חוקרי תחנת זבולון.

האירוע החל ביום רביעי האחרון, כאשר אמבולנס שחנה מונע וממוזג, נגנב לאור יום - בזמן שהנהג יצא ממנו להוריד חולה מביתה. המשטרה איתרה את הרכב, שננטש זמן קצר לאחר מכן סמוך לחוף הים בעיר.

בדיון סיפר נציג המשטרה כי לוין קשר את עצמו ולא הכחיש כי נהג באמבולנס, אבל העלה תירוץ מקורי והסביר בחקירתו כי האמבולנס "הפריע לו ולמשתמשי הדרך" ולכן החליט להזיזו. הכסף מזומן והרכוש שנגנבו מהאמבולנס טרם נמצאו ולוין, מכחיש כי ידו במעל.