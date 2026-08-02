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מעצרו הוארך

גניבה לאור יום: "הרים" אמבולנס שחנה ברחוב - זה התירוץ המשעשע שנתן | צפו

בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו של תושב קריית ים שגנב אמבולנס שחנה מונע וממוזג ביום רביעי האחרון, בזמן שהנהג יצא ממנו להוריד חולה מביתה | המשטרה טוענת כי גנב את הרכב, נהג בו ללא רישיון כשהוא שיכור וגנב ממנו כסף ורכוש | צפו בתיעוד (בארץ)

החשוד גונב את האמבולנס
החשוד גונב את האמבולנס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אירוע חריג: בית משפט השלום בחיפה האריך בסוף השבוע בשלושה ימים את מעצרו של מיכאל לוין, תושב קריית ים בן 48, הנחשד בגנבת אמבולנס שאבטח טיפול רפואי בעיר.

על פי החשד, לוין ניצל את העובדה שהאמבולנס חנה כשהוא מונע וממוזג, נכנס לתוכו ונמלט מהמקום כשהוא תחת השפעת אלכוהול וללא רישיון נהיגה. הרכב נטוש זמן קצר לאחר מכן סמוך לחוף הים, ולוין אותר ונעצר בעזרת מצלמות אבטחה וזיהוי של חוקרי תחנת זבולון.

האירוע החל ביום רביעי האחרון, כאשר אמבולנס שחנה מונע וממוזג, נגנב לאור יום - בזמן שהנהג יצא ממנו להוריד חולה מביתה. המשטרה איתרה את הרכב, שננטש זמן קצר לאחר מכן סמוך לחוף הים בעיר.

בדיון סיפר נציג המשטרה כי לוין קשר את עצמו ולא הכחיש כי נהג באמבולנס, אבל העלה תירוץ מקורי והסביר בחקירתו כי האמבולנס "הפריע לו ולמשתמשי הדרך" ולכן החליט להזיזו. הכסף מזומן והרכוש שנגנבו מהאמבולנס טרם נמצאו ולוין, מכחיש כי ידו במעל.

גניבת רכבאמבולנסקריית יםבית משפט השלום חיפה
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