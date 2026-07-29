קבר האמורא שהפחיד את הדרוזים, סגולת ההקפות והמעיין הסמוך

קבר רבי אושעיה איש טיריה והמעיין ( צילום: ישראל שפירא )

מאהיל על קבר קדוש ליהודים ודרוזים עומד עץ אלון עתיק. מתחתיו, קברו של אחד מגדולי האמוראים, רבי אושעיא איש טיריא ומעליו עץ שהדרוזים המקומיים לא נגעו בו מאז ומעולם. לא לבנייה, לא לחימום. רק את העלים היבשים שנשרו לקחו, ושרפו אותם כקטורת סביב חולים, כי האמינו שהעץ הקדוש יביא להם רפואה.

קבר רבי אושעיה איש טיריא ( צילום: ישראל שפירא )

עמדתי ליד הציון. התפללתי. קיימנו אני וחברי את סגולת ההקפות סביב הקבר. בעבר טעו וייחסו את המקום לרבי יהושע בן חנניה, אבל זו טעות: הוא קבור בצפת, כפי שהעיד האר"י ז"ל.

למרות שתאריך פטירתו אינו ידוע, נהוג לעלות לציון בט"ו באב.

משטתחים ברבי אושעיה איש טיריה ( צילום: ישראל שפירא )

סגולת ההקפות ( צילום: ישראל שפירא )

רבי אושעיא איש טיריא היה אמורא בדור הרביעי, כובס במלאכתו. פעם, בשעה שהיה עוסק בכביסה בנהר, מצא תכשיטים שאיבדה מלכה רומית ברחצה, והחזיר לה אותם למרות שהיא בעצמה אמרה שאינה זקוקה להם. תורה היא, ותורה צריך לקיים - כך אמר לה. כשנפטר ראו את מיטתו פורחת באוויר, ובני דורו קראו עליו "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה... בוז יבוזו לו".

חמש דקות ירידה מהציון ישנו מעיין עין טיריא. נחל פקיעין זורם לצידו, יש סככת צל ספסלים ונקבות מים לצד באר חסומה. הישיבה החסידית המקומית רוצה לשפץ את המעיין כדי שאפשר יהיה לטבול בו, והדרוזים תושבי האזור מתנגדים.

המעיין נצפה מהקבר ( צילום: ישראל שפירא )

הירידה מהציון למעיין ( צילום: ישראל שפירא )

ספסלי ישיבה במעיין ( צילום: ישראל שפירא )

נביעת עין טירייה ( צילום: ישראל שפירא )

ביקרתי פה במסגרת מחקר לרגל הוצאת ספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל".

איך מגיעים?!

כתבו בוויז "קבר רבי אושעיא איש טיריא". במקום יש בית הכנסת אורחים עם שתיה חמה וקרה ושירותים. כדאי הוא רבי אושעיה לסמוך עליו בשעת הדחק!

באר חסומה במעיין ( צילום: ישראל שפירא )

השלט הישן בערבית ובעברית ( צילום: ישראל שפירא )

( צילום: ישראל שפירא )

שימו לב:

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כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

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