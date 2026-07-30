כיכר השבת
סובלת מחבלת ראש קשה

תאונה בכינרת: בת 26 נפצעה קשה ברכיבה על אופנוע ים

אישה בת 26 נפצעה באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת | הפצועה הובאה תחילה לסוכת המציל בקו החוף | צוותי מד״א הגיעו למקום באמצעות סירת הים־בולנס המאוישת בכנרת, ניידת טיפול נמרץ ואופנוע תגובה מידית, והעבירו אותה לאמבולנס לצורך פינוי לבית החולים (בארץ)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אישה נפצעה היום (חמישי) במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת. על פי דיווחים ראשוניים מהמקום, שני אופנועי ים התנגשו זה בזה. הדיווח התקבל בשעה 11:20 במוקד 101 של מד״א במרחב ירדן, וחובשים ופראמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה למרכז רפואי צפון (פוריה), כשהיא סובלת מחבלת ראש.

פראמדיק מסירת הים-בולנס של מד"א יוסף מזרחי, פראמדיק מד"א עמרי הוכמן וחובש מיחידת האופנועים מור משה בן שבת, סיפרו: "קיבלנו דיווח על אישה שנפצעה במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת והובאה לסוכת המציל. הגענו למקום עם סירת הים בולנס של מד"א שאותה אנחנו מאיישים בכנרת, ניידת טיפול נמרץ ואופנוע תגובה מידית".

לדבריהם, "המטופלת הייתה בהכרה מעורפלת וסבלה מחבלת ראש קשה, סיפרו לנו שהיא נפצעה במהלך רכיבה על האופנוע ים ומיד הביאו אותה לקו החוף. הענקנו לה טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותה לאמבולנס ופינינו אותה לבית החולים תטך המשך טיפול רפואי כשמצבה יציב".

כנרתמגן דוד אדוםאופנוע יםבית חולים פוריה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר