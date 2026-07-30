תאונה בכינרת: בת 26 נפצעה קשה ברכיבה על אופנוע ים

אישה נפצעה היום (חמישי) במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת. על פי דיווחים ראשוניים מהמקום, שני אופנועי ים התנגשו זה בזה. הדיווח התקבל בשעה 11:20 במוקד 101 של מד״א במרחב ירדן, וחובשים ופראמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה למרכז רפואי צפון (פוריה), כשהיא סובלת מחבלת ראש.

פראמדיק מסירת הים-בולנס של מד"א יוסף מזרחי, פראמדיק מד"א עמרי הוכמן וחובש מיחידת האופנועים מור משה בן שבת, סיפרו: "קיבלנו דיווח על אישה שנפצעה במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת והובאה לסוכת המציל. הגענו למקום עם סירת הים בולנס של מד"א שאותה אנחנו מאיישים בכנרת, ניידת טיפול נמרץ ואופנוע תגובה מידית".

לדבריהם, "המטופלת הייתה בהכרה מעורפלת וסבלה מחבלת ראש קשה, סיפרו לנו שהיא נפצעה במהלך רכיבה על האופנוע ים ומיד הביאו אותה לקו החוף. הענקנו לה טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותה לאמבולנס ופינינו אותה לבית החולים תטך המשך טיפול רפואי כשמצבה יציב".