בפיקוח הלכתי: ארונות סבו וסבתו של הרצל בדרכם לישראל

77 שנים לאחר שעצמותיו של בנימין זאב הרצל זצ"ל, חוזה המדינה, הועלו לישראל ונקברו בהר הרצל בירושלים, יוצא לדרך מהלך היסטורי נוסף שסוגר מעגל בן עשרות שנים: עצמותיהם של סבו וסבתו, רבי שמעון ליב ומרת רבקה הרצל ע"ה, הועלו מסרביה ויובאו לקבורה ממלכתית בישראל.

המבצע המורכב התקיים בימים האחרונים על אדמת סרביה, ונוהל בשיתוף פעולה הדוק בין ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החוץ, שגרירות ישראל בבלגרד, הרשויות המקומיות, הרבנות הצבאית וארגון זק"א. בטקס הפרידה המרגש שנערך במקום השתתף גם שר החוץ של סרביה, יהודי דובר עברית, אשר הפגין את ידידותה העמוקה של ארצו כלפי העם היהודי ומדינת ישראל.

הגשמת צוואתו של הרצל

בריאיון מיוחד ל"כיכר השבת", מסר יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, כי מדובר בהגשמה מלאה של צוואתו של הרצל. "הרצל ביקש במפורש בצוואתו כי לאחר הקמת מדינת ישראל יועלו ארצה עצמותיו ועצמות בני משפחתו", הבהיר חגואל. "במהלך השנים הובאו ארצה בני משפחה שונים, ומה שנותר כחוליה חסרה היה להביא את סבו וסבתו מסרביה. כעת אנחנו משלימים את הפאזל ההיסטורי וסוגרים מעגל".

לדבריו, הדרך אל היעד הייתה רצופה מכשולים ונמשכה למעלה מארבע שנים. "התמודדנו עם אתגרים מורכבים מול הרשויות המקומיות והקהילה היהודית, אך בשנה האחרונה הצלחנו להסדיר את כל האישורים הנדרשים", ציין. "בחרנו לקיים את המבצע דווקא בימים אלו, בסמוך לט' באב – היום שבו, לפני 77 שנים מדויקות, הועלו עצמותיו של הרצל לישראל".

מבצע הלכתי בפיקוח צמוד

את מלאכת פתיחת הקברים והוצאת העצמות הובילו אנשי זק"א ונציגי הרבנות הצבאית, שליוו את התהליך בקפידה יתרה מבחינה הלכתית ומקצועית. "הרבנות הצבאית וזק"א הם הגופים המקצועיים והמנוסים ביותר בהעברת קברים מהתפוצות לישראל", הדגיש חגואל. "כל הפעולות נעשו כמלאכת קודש, תוך הקפדה פדנטית על כללי ההלכה ושמירת כבוד המת".

העצמות הוטסו לישראל, והשבוע תתקיים קבורה ממלכתית בחלקת משפחת הרצל שבהר הרצל, סמוך לקברו של חוזה המדינה. במעמד המרגש צפויים להשתתף נשיא המדינה, ראש הממשלה ובכירי הנהגת המדינה.

הסב ששמר על גחלת היהדות

פרט היסטורי מרתק מצביע על דמותו של הסב, רבי שמעון ליב זצ"ל – הוא היה היחיד מבין אחיו ששמר במסירות על יהדותו ולא המיר את דתו. רבי שמעון כיהן כגבאי בבית הכנסת הספרדי בקהילה היהודית בזמלין, והיה מקורב במיוחד לרב הקהילה הגאון רבי יהודה שלמה אלקלעי זצ"ל, מראשוני מבשרי יישוב ארץ ישראל.

בין השניים התקיימו קשרים הדוקים, ורבי שמעון נרתם בהתלהבות לקדם בקהילתו את רעיון העלייה ויישוב הארץ. בעת ביקוריו בבודפשט נהג לשתף את נכדו הצעיר בתשוקה רבה בשאיפותיו ובמשנתו התורנית של הרב אלקלעי. השפעתו ניכרת היטב בתפיסת עולמו של הנכד המפורסם.

"אין ציונות בלי יהדות"

במהלך הריאיון ביקש חגואל להאיר את דמותו של הרצל מנקודת מבט עמוקה ורוחנית. הוא ציטט את דבריו המכוננים של הרצל מהקונגרס הציוני הראשון: "ציונות היא שיבת היהודים אל היהדות, לפני שיבת היהודים אל ארץ היהודים".

"אין ציונות בלי יהדות", סיכם חגואל. "הרצל ראה בזהות היהודית יסוד איתן ומרכזי ברעיון הציוני. החיבור בין הרב אלקלעי, משפחת הרצל והתנועה הציונית הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור שהוביל לתקומת מדינת ישראל".

לשאלת המראיין האם מדובר בפריבילגיה השמורה לדמויות לאומיות היסטוריות בלבד, השיב חגואל כי מדובר במגמה ההולכת ומתרחבת בקרב יהודים רבים בתפוצות. "אני מכיר משפחות רבות המבקשות למלא את צוואת יקיריהן ולהביאם למנוחת עולמים באדמת ארץ ישראל", אמר. "יש הרוכשים חלקת קבר בארץ עוד בחייהם, ויש המבקשים זאת לאחר פטירתם. מי שחפץ בכך ויכול לעשות זאת – חובתנו לכבד את רצונו הקדוש".