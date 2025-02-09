בפיקוח הרבנות הצבאית ארגון זק"א ובשיתוף משרד החוץ וההסתדרות הציונית, הועלו מסרביה עצמותיהם של שמעון ליב ורבקה הרצל. הם יובאו לקבורה ממלכתית בהר הרצל 77 שנה לאחר שחוזה המדינה הובא למנוחות בישראל |צפו בריאיון עם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית (בארץ)
לפני 182 שנים, בי"ב בשבט תר"ג (1843), ביום קר בהמבורג שבגרמניה נולד רבי אהרן מרקוס, שעתיד היה להפוך לדמות מרכזית בעולם היהודי | ישראל שפירא עם סיפורו של החסיד שהיה מהתומכים החזקים של חוזה המדינה והפך בן לילה למתנגד חריף (היסטוריה)
בתוך אפלת הפוגרומים וזעקות השבר, נולד ניצוץ של תקווה. טבח קישינב, אותו כתם של דם וזוועה, היה לא רק פרק אפל בהיסטוריה היהודית, אלא גם מנוף אדיר שדחף את התנועה הציונית קדימה | הרצל, האיש שלא הפסיק לחלום יצא למסע נועז בין שליטים ושטנים, בין חלומות ומציאות, כשהוא מחפש עיר מקלט לעמו | זהו פרק של דילמה וקריעה בין הרצוי למצוי | "אם תרצו אין זו אגדה" (מגזין כיכר)