אירוע טביעה קשה התרחש היום (שישי) בשעת הצהריים בחוף הים בבת ים, כאשר אברך כבן 60 נמשה מהמים ללא דופק וללא נשימה. צוותי רפואת החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום וביצעו פעולות החייאה מורכבות במאבק על חייו של הגבר.

על פי הדיווחים מהזירה, הגבר טבע במהלך רחצה בים והמצילים שפעלו באזור הצליחו למשוך אותו מהמים. כשהגיעו צוותי החירום למקום, מצאו את הגבר במצב קשה ביותר - ללא דופק וללא נשימה, מה שהצריך התערבות רפואית מיידית.

שמואל מלכה, ראש סניף בת ים באיחוד הצלה, יחד עם החובשים יעקב לדקני ואוראל זדה, תיארו את הרגעים הדרמטיים: "נמסר לנו בזירה כי הוא טבע ונמשה מהמים על ידי המצילים. ביצענו בו פעולות החייאה, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה כשהוא במצב אנוש".

הצוותים פעלו במהירות ובמקצועיות להצלת חייו של הגבר. לאחר מתן טיפול רפואי ראשוני בזירה, פונה הגבר לבית החולים כשהוא במצב מסכן חיים, תוך המשך פעולות החייאה בדרך. מצבו מוגדר כאנוש והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים.