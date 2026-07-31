כיכר השבת
כמו הכנסת ספר תורה

כבוד מלכים בנתניה; קאדילק, שטיח אדום ואבוקות אש לאסיר הבנש"ק ששוחרר מהכלא

לאחר שבועות במאסר צבאי ועצרת הענק מחוץ לכלא: האברך הבנש"ק הרב אברהם צבי שמרלר שוחרר מ'כלא 10' והתקבל בכבוד מלכים ברחובות הקריה • ההמונים מילאו את הרחובות עם דגלים ואבוקות אש, וליוו אותו למסיבת 'לחיים' מרוממת אצל אב"ד הקריה •  צפו בתיעוד ענק (חסידים)

קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )

רחובות קריית צאנז לבשו אמש חג, כאשר המונים מתושבי הקריה לצד רבים מבני הציבור החרדי באו לקדם את פניו של האברך הבנש"ק, הרב אברהם צבי שמרלר, ששוחרר לאחר תקופת מאסר ממושכת בכלא הצבאי בשל אי-התייצבות, כהוראת גדולי ישראל.

כזכור, רק לפני שבועיים יום יצאו אלפי חסידי צאנז לרחבת כלא 10 להפגין למען שחרורו, בעצרת תפילה אדירה שנערכה בראשות האדמו"ר מצאנז.

אמש, עם הגעתו של האברך לרחובות הקריה, הוא הועבר לרכב קאדילק מפואר שבו ישב לצד בני משפחתו הנרגשים. בהגיעו לסמוך לבית הוריו ירד מהרכב וצעד על שטיח אדום שנפרס לכבודו, כשמשני צדדיו מריעים בחורים וילדים בתרועה ובזמרה, תוך שהם מניפים דגלים ואבוקות אש בידיהם באווירה שדמתה למעמד הכנסת ספר תורה.

בהמשך הגיע "" לשיעור השבועי של הגה"צ אב"ד קריית צאנז. אב"ד הקריה נשא דברים והביע שבח ותהילה ליוצר בראשית על כי חס על עם עני ואביון, ולאחר מכן המשיכו הנוכחים בשירה ובריקודי שמחה במהלך מסיבת 'לחיים' מרוממת.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )
קבלת פנים לאסיר עולם התורה בצאנז (צילום: שימי פ. )

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צאנזקבלת פניםאסיר עולם התורהאברהם צבי שמרלר

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