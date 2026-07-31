ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, הגיע השבוע לתפילת שחרית בנץ החמה בציון הרשב"י במירון, לאחר מסע תפילה מיוחד בקברות הצדיקים בצפון הארץ שנמשך לאורך הלילה.

לאחר הנץ, ביקש ראש הישיבה לנוח וללמוד בשקט, ולשם כך הגיע לביקור מיוחד בדירת הנופש במירון ששכר הפוסק הגאון רבי בנימין חותה.

במשך שעה ארוכה, התארח חכם משה צדקה בצימר, למנוחה ולימוד תורה תוך שהוא משוחח עם הרב חותה ובני הבית בדברי תורה.

הגר"מ צדקה, בבואו למקום, התייחס בחיבה יתירה והערכה רבה לפועלו הגדול של הרב חותה בהרבצת תורה, ואמר כי "הרב חותה כל השנה עסוק עם הישיבה והשיעורים, הוא רצה חופש - ושלחו אותנו אליו".

במהלך הדברים, התייחס ראש הישיבה להצלחה של ארצות-הברית והסביר כי סוד ההצלחה שלה נובע בגלל שהיא "חדשה בעולם, ולא היו שם עבירות", ובנוסף, הרבנים באים לשם לאסוף כספים עבור הישיבות, ולכן הם מצליחים.

בהמשך, הגר"מ צדקה שיבח על הכנסת האורחים לה זכה, והרב חותה השיב ש"הכנסת אורחים כמקבל פני שכינה", והוסיף: "כאן, את השכינה עצמה הבאתי לבית".

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