כיכר השבת
בסיום הזמן

'מבחן סיכה' על בבא בתרא | חבר ה'מועצת' התפעל מידיעות בני הישיבה

מעמד 'הדרן עלך' מרומם התקיים בישיבת 'לבב חכמה' בירושלים | חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז בחן את התלמידים במשך שעה ארוכה והתבטא בהתרגשות עצומה: "מכאן יצאו גדולי הדור הבא ובזכותם נינצל" | הורי התלמידים והרבנים פרצו בריקודים לכבודה של תורה | צפו (עולם הישיבות)

המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת סיום הזמן התקיים בישיבת לבב חכמה בירושלים בראשות הגאון רבי בנימין גמליאלי מעמד הדרן עלך.

המעמד המרומם והמפעים נערך בראשות חבר מועצת חכמי התורה ור"י אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז ובהשתתפות צוות הישיבה וההורים.

ראש הישיבה העמיד את התלמידים בכור המבחן במשך שעה ארוכה על כל מסכת בבא בתרא שנלמדה בישיבה ואף ערך להם מבחן סיכה. התלמידים הראו את ידיעותיהם המופלגות בעיון ובבקיאות, במפרשים הראשונים והאחרונים בכל חלקי המסכת כשהגר"ר אלבז מביע את שמחתו והתפעלותו הרבה לנוכח שליטתם המוחלטת של בני הישיבה ואמר כי מכאן יצאו גדולי הדור הבא ורק בזכות התורה שלהם נינצל מכל אוייבנו.

בסיום המעמד פרצו הרבנים ובני הישיבה בריקוד מיוחד בשמחה והתלהבות לכבודה של תורה.

המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)
המבחן אצל הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב ראובן אלבזמבחן סיכההרב בנימין גמליאלי

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