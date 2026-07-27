כיכר השבת
מאחורי הקלעים של ההכשרים

"על שולחן הכשרות" | הרב שמואל בורנשטיין בתוכנית חדשה: "לא כל תלמיד חכם - מבין בכשרות" • צפו

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית הראשונה, הרב חושף את מאחורי הקלעים של ההכשרים, ומבהיר: "לא כל תלמיד חכם הוא מבין בכשרות, זו פרקטיקה שצריך לדעת" | וגם, מה רמת הכשרויות בחו"ל ומה ההבדל בין מסעדה בשרית למסעדה חלבית? • צפו (אולפן כיכר)

"כל שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 1
"כל שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 1

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין.

בתוכנית הראשונה, הרב חושף את מאחורי הקלעים של ההכשרים, ומבהיר: "לא כל תלמיד חכם הוא מבין בכשרות, זו פרקטיקה שצריך לדעת. זה שאתה ירא שמיים ותלמיד חכם לא הופך אותך למבין בהכשרים של מטבח". בהמשך, הרב מסביר מה רמת הכשרויות בחו"ל, איפה אפשר לאכול ואיפה אסור לגעת, ומה ההבדל בין מסעדה בשרית למסעדה חלבית?

"יש אנשים שמקפידים מאוד שלא לאכול במסעדה עם כשרות שאינה מקובלת עליהם", אומר הרב בורנשטיין, "אבל כשמדובר במסעדה חלבית, הם אומרים לעצמם: 'מה כבר יכולה להיות הבעיה? זה רק חלבי...'. זו טעות".

הרב מסביר כי "דווקא במסעדות חלביות יש לעיתים אתגרי כשרות מורכבים יותר. יש מגוון רחב של חומרי גלם, גבינות, שמנת, רטבים, אבקות, תוספים, מאפים, מאכלים מיובאים ועוד - וכל אחד מהם דורש פיקוח ובדיקה".

לעומת זאת, במסעדה בשרית, אומר הרב בורנשטיין, "עיקר ההתמקדות היא בבשר ובמרכיביו. במסעדה חלבית, לעומת זאת, מספר חומרי הגלם גדול בהרבה, וממילא גם נקודות הכשרות המחייבות השגחה רבות יותר".

"לכן, גם במסעדה חלבית אסור להקל ראש. בדיוק כפי שבודקים את הכשרות במסעדה בשרית, כך ואף יותר יש להקפיד ולוודא את רמת הכשרות גם במסעדה חלבית", מבהיר הרב.

צפו בפרק המלא של "על עולם הכשרות" בראשית הכתבה

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