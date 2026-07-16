מעמד הכנה מיוחד לבני התורה, תלמידי כיתות ח' בעיר העולים לישיבות קטנות, תחת הכותרת "צידה לדרך", נערך השבוע בהשתתפות מאות צורבים צעירים מבני קהילות הספרדים בעיר בני ברק, לקראת עלייתם והשתלבותם בהיכלי הישיבות הקטנות בזמן אלול הבעל"ט. המעמד התקיים בראשות המרא דאתרא וראש הישיבה, הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, ראשי ישיבות, משגיחים, מנהלי ת"תים ומחנכים מתלמודי התורה ברחבי העיר בני ברק.

הכינוס החשוב התקיים ביוזמתם ובהשתתפותם של ראש העיר הרב חנוך זייברט ונציגי סיעת ש"ס בעיר, סגני ראש העיר: הרב שלמה אלחרר - מחזיק תיק החינוך, והרב אליהו שושן - מחזיק תיק התרבות.

כמו כן, נטלו חלק במעמד - מנהל מינהל החינוך בעירייה הרב משה רוזנטל, והוא הובל על ידי אגף חינוך יסודי ועל יסודי ותוכנית 360 בניהולו של הרב שמעון קשש, ובשיתוף פעולה הדוק עם ארגון "שבתי" מיסודה של ש"ס בבני ברק, הפועל בקרב בני הישיבות בעיר.

המעמד, שהותיר רושם עז ומעורר השראה בקרב המשתתפים, נועד להעניק לבחורים הצעירים כלים, חיזוק והכוונה לקראת המעבר לעולם הישיבות, מתוך ראייה חינוכית וערכית לעתידם הרוחני של בני התורה.

במרכז המעמד המרומם נשא דברים המרא דאתרא וראש הישיבה, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, אשר השמיע דברי חיזוק והדרכה לבחורים העולים לישיבה. לצידו פיארו את שולחן הכבוד ראשי ישיבות, משגיחים, מנהלי תלמודי תורה ומחנכי כיתות ח' מכל רחבי העיר, אשר באו לחזק את דור העתיד של עולם התורה. את המעמד כולו הנחה בטוב טעם איש החינוך המוערך הרב מיכאל זכריהו, שאף משמש כמנחה בתוכנית "שערי הישיבה".

במהלך הכינוס נשאו דברים סגני ראש העיר, הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן אשר בירכו בהתרגשות את התלמידים ובישרו להם על הצטרפותם לפעילות הברוכה של ארגון "שבתי", המלווה את בני הישיבות בעיר. כמו כן, חולק לתלמידים שי מיוחד וערכי מטעם הארגון, כצידה לדרך לקראת ימיהם הראשונים בהיכלי התורה.

רגעים מרגשים ונעלים במיוחד נרשמו בסיום המעמד המרומם, כאשר מאות התלמידים עברו בסך ובסדר מופתי על פני הגר"מ בן שמעון, וזכו לקבל את ברכתו באופן אישי לקראת הצלחתם בלימוד התורה ועלייתם במסילה העולה בית השם.