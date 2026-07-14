קריאה חדשה של רבני בני ברק מעוררת עניין רב בעיר: רבני העיר פרסמו פנייה לציבור הקוראת להקפיד על הפרדה בין גברים לנשים במדרכות רחובות שלמה המלך ועזרא, הסמוכים לאזור אולמות השמחה המרכזי בעיר. הקריאה מתייחסת לעומס הרב הנוצר במקום בשעות שבהן מתקיימים אירועים, ומבקשת מהציבור להקפיד על הפרדה מגדרית גם במרחב הציבורי.

על פי הפרסום, שנחשף לראשונה על ידי יואלי ברים בערוץ 13, במסגרת המהלך צפויים להתבצע גם שינויים במרחב הציבורי, ובהם הצבת שילוט והכוונת הציבור לשימוש נפרד במדרכות. עוד נטען כי מדובר ביוזמה שמקודמת כבר תקופה, וכי קיימת כוונה להרחיבה בעתיד למוקדים נוספים בעיר שבהם יש תנועת הולכי רגל ערה.

העירייה: "לא מדובר במדיניות עירונית"

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בעקבות הפרסום פנה "כיכר השבת" לעיריית בני ברק, שם ביקשו להבהיר כי הקריאה אינה יוצאת מטעם העירייה ואינה מהווה מדיניות עירונית רשמית. מהעירייה נמסר: "הקריאה להפרדה באזור אולמות השמחה היא יוזמה של רבני העיר אשר מופנית ישירות לציבור. עיריית בני ברק רוחשת כבוד רב לרבני העיר ומכבדת את ציבור התושבים אשר נאמן להוראות מנהיגיו הרוחניים ובוחר להישמע להן".

עוד הוסיפו בעירייה: "במסגרת אחריותה על המרחב הציבורי ולנוכח הצפיפות הרבה אשר גורמת לאי נוחות למבקרים במקום, העירייה סייעה בפיתוח ובהרחבת התשתיות הפיזיות במקום. מכל מקום, לא מדובר בהנחיה או במדיניות עירונית".

מגמה של שמירה על אופי העיר

המהלך בבני ברק משקף מגמה רחבה יותר בעיר לשמירה על אופיה החרדי והקפדה על צניעות במרחב הציבורי. יצוין כי בעבר נעשו מהלכים דומים באזורים שונים בעיר, תוך שיתוף פעולה בין רבני העיר לבין העירייה בנושאים של תשתיות ושילוט.

כזכור, לפני מספר שבועות דיווחנו על סגירת שני אולמות אירועים בבני ברק למשך 30 ימים בעקבות העסקת שוהים בלתי חוקיים.