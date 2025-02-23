היסטוריה בקרית יואל: האדמו"ר מסאטמר קבע מזוזה לשני אולמות שמחות חדשים שיוזילו דרמטית את עלויות השמחות לחסידים | המעמד כולו ארך עשרים וחמש דקות בלבד | בטיש הלחיים שיבח האדמו"ר את העסקנים הנמרצים: "בזכותכם ההוצאות כאן הן הזולות בעולם" (חסידים)
במתחם אולמות השמחה בבני ברק, נתפסו תשעה שוהים בלתי חוקיים - ערבים מהשטחים שהועסקו שלא כחוק, בשל כך המשטרה, החליטה לסגור את האולמות למשך 30 ימים | משפחות שסגרו את האולמות בתאריכים הללו בלחץ גדול - והחלו לחפש אולמות חליפים (חדשות חרדים)
אלפי חסידי באבוב התכנסו השבוע לאור קריאת קודשו של האדמו"ר מבאבוב, לכינוס 'חיים של שלום', בה הציג לחסידים תוכניות חיסכון משמעותיות לשמחות במעונם | האדמו"ר יסד קרן עבור עזרה וסיוע למחותנים, בנוסף לאולם חתונות מפואר שהקימו ראשי החסידות במחיר מוזל (חסידים)