חצר סאטמר ממשיכה להוביל את המאבק ביוקר המחיה וענף השמחות, אמש (שני), קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח האולמות החדשים שהוקמו בביתו נאווה קודש, בשילוב אסיפת עסקנים מיוחדת לטובת "תקנות החתונות" של החסידות. המעמד כולו ערך 25 דקות בדיוק.

בעולם החרדי רגילים למחזות אחרים לגמרי, בכל מקום אחר, כאשר חונכים אולם שמחות אחד בלבד, הדבר גורר אחריו הפקת ענק. אירועים שנמשכים שעות ארוכות, משלחות מכובדות שמגיעות במיוחד מחו"ל, נאומים חוצבי להבות, וכמובן ריקודים של האדמו"ר יחד עם החסידים. ומי מדבר באם מדובר בשני אולמות – החגיגות היו יכולות להימשך ימים.

אבל בסאטמר כמו בסאטמר מדברים תכל'ס. אם צריכים לפעול למען הציבור, עושים זאת במהירות הגבוהה ביותר וממשיכים מיד הלאה לפרויקט הבא. חנוכת הבית כולה, עבור שני האולמות, ארכה בדיוק עשרים וחמש דקות. אין זמן לבזבז על חגיגות ראווה כשהמטרה היא אחת: להקל על כיסם של החסידים ולקדם את הפעילות הלאה.

את המעמד פתח הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ויליאמסבורג, אשר עמד בדבריו על חשיבות התקנות והקלת העול הכלכלי מעל גבם של ההורים.

בהמשך נשא האדמו"ר מדברות קודשו והביע שמחה עצומה על חנוכת שני האולמות החדשים והמוזלים המיועדים לעריכת שמחות אירוסין, האדמו"ר הסביר במתק לשון קודשו, כי שמחת התנאים היא גדולה במיוחד, שכן "ההתחלה היא חצי מהכל", ומכיוון שמדובר בתחילת השמחה – יש לה ערך רב.

בדבריו שיבח האדמו"ר את העסקנים שגרמו לפרויקט לצאת אל הפועל, ופועלים בכל כוחם להעמיד אולמות זולים עבור שמחות תנאים, חתונות ושבתות שבע ברכות, כדי לאפשר להורים להשיא את ילדיהם בהרחבת הדעת ומבלי לקרוס כלכלית.

האדמו"ר ציין בסיפוק כי "ברוך השם, בקרית יואל קיימים האולמות הזולים ביותר בעולם לכל השמחות, וכל זה בזכות העסקנים, וכן בזכות המחותנים שמשתפים פעולה ומסכימים לערוך שמחות בצורה צנועה וזולה ובכך שומרים על ההוצאות הנמוכות ביותר האפשריות". את דבריו חתם האדמו"ר בברכות לרוב לעוסקים במלאכה.

בסיום דברות הקודש העניק האדמו"ר מתנה מיוחדת לראשי ועד תקנות השמחות, הרה"ח ר' יעקב אליהו רייזמן והרה"ח ר' בנציון אליהו זולדן.