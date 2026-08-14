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במקומות הקודשים ובבתי הרבנים; האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור הוד בישראל

האדמו"ר מסקולען לייקווד ערך בשבוע האחרון ביקור הוד בארה"ק לרגל שמחת לידת נכדיו התאומים למזל טוב | במהלך המסע פקד האדמו"ר את המקומות הקדושים בעיר הקודש ירושלים ובהרי הגליל, שם העתיר לתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | כמו כן עלה האדמו"ר לביקורים בבתי אדמו"רים ורבנים והרחיב עמם בשיח צדיקים והתברך לקראת הימים הנוראים | גלריה (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מסקולען לייקווד מול מקום המקדש
האדמו"ר מסקולען לייקווד מול מקום המקדש| צילום: צילום: באדיבות המצלם
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור בארה"ק (צילום: באדיבות המצלם)

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ביקור בישראלהאדמו"ר מסקולען לייקווד

1 תגובות

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1
האדמו"ר יבקר בע"ה בא"י ויתפלל, כדרכם של יהודים רבים דבר יום ביומו. זה לא ביקור הוד.
מוישי

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