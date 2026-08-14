צפו בגלריה במקומות הקודשים ובבתי הרבנים; האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור הוד בישראל האדמו"ר מסקולען לייקווד ערך בשבוע האחרון ביקור הוד בארה"ק לרגל שמחת לידת נכדיו התאומים למזל טוב | במהלך המסע פקד האדמו"ר את המקומות הקדושים בעיר הקודש ירושלים ובהרי הגליל, שם העתיר לתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | כמו כן עלה האדמו"ר לביקורים בבתי אדמו"רים ורבנים והרחיב עמם בשיח צדיקים והתברך לקראת הימים הנוראים | גלריה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:39