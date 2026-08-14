במקומות הקודשים ובבתי הרבנים; האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור הוד בישראל
האדמו"ר מסקולען לייקווד ערך בשבוע האחרון ביקור הוד בארה"ק לרגל שמחת לידת נכדיו התאומים למזל טוב | במהלך המסע פקד האדמו"ר את המקומות הקדושים בעיר הקודש ירושלים ובהרי הגליל, שם העתיר לתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | כמו כן עלה האדמו"ר לביקורים בבתי אדמו"רים ורבנים והרחיב עמם בשיח צדיקים והתברך לקראת הימים הנוראים | גלריה (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו אמש לסעודת הילולא במלאות שנה לפטירת האדמו"ר זצ"ל • בראש השולחן הסבו בניו, האחים האדמו"רים, בהיכל הטישים של פינסק קרלין • בתום הטיש: המונים עלו לציונו בהר הזיתים • שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ערך השבוע ביקור קודש מיוחד בקרב בני קהילתו ברמת בית שמש ד' • האדמו"ר הגיע בדרכו ממעון הנופש, נשא אמרות קודש, הרעיף ברכות על בנו חביבו רב הקהילה הרה"צ רבי יואל קאהן, והתפעל מהעזות דקדושה של האברכים שלקחו עליהם סכומי עתק לבניית בית המדרש • תיעוד מיוחד (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התכנסו השבוע בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים לעצרת תפילה וזעקה על גזירת הגיוס • הגה"צ אב"ד ויז'ניץ הביא את דבר קודשו של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ בהוראה חד-משמעית: לא להתגייס לשום מסלול • צפו בתיעוד ענק מהופעתו האדמו"ר מגור ועד לסיום המעמד (חסידים)
התרגשות בקרב מאות צאנז קלויזנבורג עם נחיתתו בארץ הקודש של מורם ורבם, האדמו"ר הנערץ • הרבי ישבות השבת בעיר הקודש צפת במתחם ענק שהוכשר במיוחד, ויפקוד את קברי הצדיקים ברחבי הארץ • שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד מהגעת האדמו"ר, מהירידה מכבש המטוס ועד לקבלת הפנים בטרקלין פתאל (חסידים)
ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיעה הבשורה המזעזעת על הסתלקותו לשמי מרום של מנהיג עדת ישורון שהאיר למאות חסידים ומבקשי ה', האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל • האדמו"ר הסתלק בדמי ימיו סמוך ליומא דהילולא של זקנו זי"ע, שנים ספורות לאחר הסתלקות אביו בעל ה'דובר מישרים' • יריעה נרחבת מתולדות חייו (דיין האמת)
נס גדול בקריית טאהש שבקנדה ביום הילולת האדמו"ר הקודם זי"ע, נהג גוי איבד שליטה וריסק כלי רכב ברחובות ההומים • על רקע גל האנטישמיות הגואה במדינה, החסידים היו בטוחים כי מדובר בפיגוע דריסה • בחסדי שמים האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים • צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת דודו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל • במהלך דברות הקודש שנשא האדמו"ר בטיש, הניף מסמכי מיסים שעבדו על אברך תמים מהחסידות, ויצא במתקפה נגד מאחזי עיניים בנדל"ן: "איסור דאורייתא של הונאה" • מנגד, בישר הרבי על בניית אלפי דירות מוזלות וחשף גמ"ח ענק שיעניק $40,000 לכל מחותן • תיעוד וסיקור ענק (חסידים)
התרגשות עצומה בצאנז קלויזנבורג: האדמו"ר ינחת ביום חמישי הקרוב לביקור פתע בישראל • במהלך השבוע הקרוב יפקוד הרבי את הקהילות בירושלים, בבני ברק ובאלעד, ויקבל את החסידים לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים • העסקנים במרוץ נגד הזמן לאתר מתחם ענק לשבת ההתאחדות לכלל החסידים • כל הפרטים על מסע הקודש (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ קיבלו היום במפתיע את הבשורה המרנינה, כי הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ בדרכו לביקור הוד בישראל לקראת כינוס רבבות החסידים בירושלים • ההגעה המוקדמת מעוררת התרגשות רבה • כל הפרטים (חסידים)
שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל • בנו, האדמו"ר משומרי אמונים, ערך את השולחן הטהור, סיים את הש"ס ועלה לראש הר הזיתים לשפוך שיח על הציון • תיעוד נעלה ממעמדי הקודש ביום ההילולא (חסידים)
בעקבות ההחמרה הקשה במצבו של חתנו, האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא, יצא הרבי מקרעטשניף בטיסה דחופה לניו יורק כדי לבקרו בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן • האדמו"ר מספינקא אשר חלה במחלה הקשה בשנה האחרונה, הורדם לפני ימים אחדים לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה • הציבור נקרא להרבות בתפילה לפני בורא כל יצור (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 הופיע השבוע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי המכינה לישיבה קטנה בחסידות | עם הגעתו התפלל האדמו"ר תפילת שחרית עם הבחורים, ולאחר התפילה נערך מעמד קבלת פנים במהלכה נשא האדמו"ר דברות קודש ודברי הדרכה לבחורים לקראת עלייתם למסגרת הישיבה הקטנה|לקראת הגעתו של האדמו"ר, שקדו בחורי החמד על בניית שער כבוד מרהיב ומפואר בכניסה למתחם, ועליו הכרוז המרגש: "ברוך הבא בשם ה'" (חסידים)
במהלך השבוע האחרון נהרו המוני אדמו"רים ורבנים אל העיר ביתר, לנחם אבלים את האדמו"ר מהארנסטייפל, אשר ישב שבעה על פטירת אביו, ד"ר הרב מאיר זאב פרידמן זצ"ל | במהלך ימי השבעה העלה האדמו"ר עובדות מאביו זצ"ל שהיה איש חסד כל ימי חייו (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר תקף בחריפות במהלך הטיש המרכזי לרגל הילולת דודו בעל ה'ויואל משה' זי"ע, את ההפגנות של גורמים בקהילה היהודית נגד ראש העיר המוסלמי זוהראן ממדאני, והבהיר כי מדובר בהתנהלות המנוגדת לדרכי התורה בזמן הגלות (חסידים)
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