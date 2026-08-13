האדמו"ר מפאשקאן בטיש הילולת המגיד הק' ( צילום: באדיבות המצלם )

בתיעוד שפורסם היום (חמישי) לראשונה באתר 'סרוגים', נחשף נאום חריג של האדמו"ר מפאשקאן, תא"ל (במיל') הרב הושע פרידמן בן שלום, שבו הוא מעניק תמיכה פומבית ומפורשת ביו"ר מפלגת 'ישר!' והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. הנאום נשא במהלך כנס שנערך במרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים.

"אני יכול להעיד עליו – איש אמיץ, ישר וחכם. בעזרת השם גדי יהיה ראש ממשלה", הצהיר האדמו"ר בפני הקהל. "מכיר אותו 46 שנים - גם תחת אש" הרב פרידמן בן שלום, העומד בראש המכינה הקדם-צבאית המעורבת "בית ישראל" בירושלים, שיתף את הקהל בעומק הקשר ביניהם. "אני מכיר את גדי היכרות קרובה מאוד כבר 46 שנים", מסר. "היינו יחד גם תחת אש, גם כששירתתי כמפקד חטיבה במילואים וגם בתפקידי כקצין המילואים הראשי כשהוא פיקד על הצבא". האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 בעברו הצבאי כיהן האדמו"ר כקצין מילואים ראשי (קצר"ר) – בדיוק בתקופה בה איזנקוט שימש כרמטכ"ל. ההיכרות הממושכת והשירות המשותף מעניקים לדבריו משקל מיוחד. "איש אמיץ, ישר וגאון" למרות שהדגיש כי אין בכוונתו להורות לקהל איזה פתק להטיל בקלפי, בפועל סיפק האדמו"ר עדות אופי שאינה משתמעת לשתי פנים. "אני לא אומר לכם במה להצביע, חלילה", ציין. "אבל אני יכול וצריך להעיד עדות אופי: מדובר באיש אמיץ, ישר וחכם. יותר מזה – הוא חכם וגם גאון, וזה שילוב נדיר". הוא הוסיף והבהיר: "הוא כמובן לא יעיד על עצמו שהוא גאון, כי הוא אדם צנוע באופן יוצא דופן".

האדמו"ר מפאשקאן בטיש הילולת המגיד הק' ( צילום: באדיבות המצלם )

"לטהר את הפוליטיקה ממשבר האמון"

בהמשך דבריו, התייחס הרב פרידמן בן שלום למשבר האמון העמוק שחווה החברה הישראלית כלפי המערכת הפוליטית. "התקווה הגדולה ביותר שלי היא טיהור מערכות היחסים בינינו, טיהור הפוליטיקה", אמר. "ואני אומר לכם בלב שלם – זה האיש. מה שהכי חסר לנו כיום בהנהגה הוא בעיקר אמינות".

עם זאת, מיהר לסייג ולהבהיר כי תיקון החברה לא יסתיים רק בהחלפת מנהיגות. "גם כשבעזרת השם גדי יהיה ראש ממשלה, המחלה לא תתרפא מעצמה", הזהיר. "היא דורשת תנאי שטח לריפוי. אנחנו, כאזרחים, צריכים לייצר מערכות יחסים אחרות בינינו, שמושתתות על יושר ותקווה".

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"עומד מאחורי המילים במאה אחוז"

את נאומו חתם האדמו"ר בהצהרת תמיכה פסקנית. "אני רוצה לתת עדות על אומץ, יושר, אמינות ויכולת ביצוע פנטסטית", מסר. "אתם יכולים להאמין לי או לא – אבל אני עומד מאחורי המילים שלי במאה אחוז".