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גל גינויים

האופוזיציה במתקפה נגד 'צעדת העריקים' בבני ברק: "לא יקבלו שקל"

תהלוכת המחאה בבני ברק למען בני הישיבות עוררה תגובות חריפות מצד ראשי מפלגות האופוזיציה (בארץ)

תיעוד מהתהלוכה
תיעוד מהתהלוכה

תהלוכת מחאה שהתקיימה הערב (ראשון) בבני ברק למען בני ישיבות עריקים הביאה לגל גינויים מצד מפלגות האופוזיציה.

​מאחורי הצעדה בבני ברק עומדת מפלגת "צבע שחור". לדבריהם, המטרה המרכזית של המהלך היא להעלות לסדר היום הציבורי את מצוקת העריקים ואת התסכול השורר נגד המפלגות החרדיות.

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כינה את האירוע "תהלוכת הבושה של נתניהו". "בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים", טען.

יו"ר מפלגת ביחד, , הודיע כי "אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. מה שלא ציוני - לא על חשבוני".

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו ח״כ אביגדור ליברמן כתב: "בלעדיהם לביבי אין ממשלה. בקרוב התהלוכה שלהם תהיה בטירונות".

יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן טען: "בזמן שטובי בנינו ובנותינו נלחמים ב-4 חזיתות, הממשלה הזאת נותנת גב למשתמטים. ב-27.10 ממשלת ההשתמטות תלך הביתה וה לבקו״ם".
חרדיםנפתלי בנטגדי איזנקוטגיוסליברמן

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