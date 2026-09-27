תהלוכת מחאה שהתקיימה הערב (ראשון) בבני ברק למען בני ישיבות עריקים הביאה לגל גינויים מצד מפלגות האופוזיציה.

​מאחורי הצעדה בבני ברק עומדת מפלגת "צבע שחור". לדבריהם, המטרה המרכזית של המהלך היא להעלות לסדר היום הציבורי את מצוקת העריקים ואת התסכול השורר נגד המפלגות החרדיות.

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כינה את האירוע "תהלוכת הבושה של נתניהו". "בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים", טען.

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הודיע כי "אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. מה שלא ציוני - לא על חשבוני".

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו ח״כ אביגדור ליברמן כתב: "בלעדיהם לביבי אין ממשלה. בקרוב התהלוכה שלהם תהיה בטירונות".

יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן טען: "בזמן שטובי בנינו ובנותינו נלחמים ב-4 חזיתות, הממשלה הזאת נותנת גב למשתמטים. ב-27.10 ממשלת ההשתמטות תלך הביתה והחרדים לבקו״ם".