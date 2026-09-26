לראשונה במערכת הבחירות הנוכחית, ראשי המפלגות המרכיבות את גוש השינוי נפגשים הערב (מוצאי שבת קודש) יחד בסוכתו של יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב.

בפגישה משתתפים נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, יאיר גולן ויאיר לפיד. מעבר לעצם קיום המפגש, לראשונה צפויה לצאת ממנו גם תמונה משותפת של ראשי הגוש, בניסיון להציג חזית מתואמת לקראת הבחירות.

המאבק על הנהגת הגוש בין איזנקוט בנט וליברמן

מתחת לצילום תמונה המשותפת קיימות מחלוקות לא מעטות בין ראשי המפלגות, ובראשן השאלה מי יוביל את הגוש ומה יהיה המבנה שלו בהמשך הדרך.

יו״ר ״ישר!״ גדי איזנקוט, שמפלגתו מובילה בסקרים האחרונים, צפוי לדרוש במהלך הפגישה הכרה רשמית בו כמנהיג הגוש. מבחינתו, השאלה מי יוביל את המהלך הפוליטי לקראת הבחירות צריכה לקבל תשובה כבר בשלב הזה.

בנט צפוי להציע גישה אחרת, שלפיה יש להתעלם בשלב זה לחלוטין מהשאלה מי עומד בראש הגוש ולהתמקד בהגדלת כוחן של המפלגות ובהמשך שיתוף הפעולה ביניהן.

ליברמן צפוי להציע אפשרות נוספת: מודל של שלושה ראשים, שיאפשר למפלגות המרכזיות בגוש לפעול יחד מבלי להכריע בשלב הזה בשאלת המועמד היחיד שיוביל אותו.

כך, דווקא הפגישה שאמורה להציג את אחדות הגוש צפויה לעסוק גם במחלוקת המרכזית שמלווה אותו: מי יעמוד בראש וכיצד תיראה המסגרת המשותפת לקראת הבחירות.

איזנקוט מצהיר: ״רע״ם לא תהיה חלק מהממשלה הבאה״

זמן קצר לפני המפגש, התייחס גדי איזנקוט ב״פגוש את העיתונות״ בערוץ 12 גם לשאלת הרכב הממשלה הבאה והציב עמדה ברורה בנושא רע״ם.

איזנקוט אמר: ״רע״ם לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. אם נהיה המפלגה הגדולה - בנט ימליץ עליי לראשות הממשלה״.

האמירה מחברת בין שתי הסוגיות שנמצאות במרכז המערכת הפוליטית בגוש השינוי: זהות המפלגה שתוביל את הגוש וזהות המועמד שיבקש להרכיב את הממשלה.

בליכוד תקפו את איזנקוט בעקבות הדברים ומסרו: ״איזנקוט שוב משקר: אין לו איך להקים ממשלה בלי יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות״.

גנץ נשאר בחוץ

מי שלא הוזמן לפגישה הוא יו״ר כחול לבן בני גנץ. בתגובה, הציבה כחול לבן משאית מול ביתו של לפיד, שעליה נכתב: ״הגושים תוקעים את ישראל״.

המהלך מזכיר את השימוש שעשה בעבר גדי איזנקוט במשאיות שהוצבו מול אירועים של הליכוד. כעת, גנץ משתמש באותה זירה כדי להעביר מסר לראשי גוש השינוי, בזמן שהם מתכנסים בביתו של לפיד.