"איך זה להגיע לבית השקר?" - זו השאלה שהופנתה הערב (חמישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעת הגיעו לבניין האומות המאוחדות בניו יורק, לקראת נאומו במקום. הוא השיב: "הזדמנות להגיד את האמת". צפו בתיעוד.

את הכינוי "בית השקר" להיכל הנאום שמע נתניהו, כך סיפר בהזדמנויות רבות, בשיחה אישית שזכה לה אצל מרן הרבי מליובאוויטש זי"ע בליל שמחת תורה תשמ"ה. באותם ימים כיהן נתניהו כשגריר ישראל באו"ם ושמע מהרבי דברים נוקבים על תפקידו. "אתה נמצא בבית השקר הנצחי", אמר לו הרבי, כך שחזר נתניהו בהזדמנויות רבות, "עליך להדליק נר של אמת. כשנמצאים במקום חשוך, אפילו אור קטן מהדהד למרחקים".

הבוקר מסרה לשכת נתניהו כי "במהלך ביקורו ראש הממשלה ייפגש עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה".

עוד נמסר כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם".

הביקור של נתניהו בניו יורק הפעם קצר במיוחד. הביקור ימשך שעות ספורות בלבד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. בניגוד לביקורים קודמים שכללו שורת פגישות מדיניות, לוח הזמנים הנוכחי אינו כולל נכון לעכשיו פגישות משמעותיות.