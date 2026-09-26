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"אני מבקש לבצע מעצר"

קם בזעם וצועק "מי זה?!": כך נראה הרגע בו זרקו מלחייה על בנט בבני ברק

המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט פרסם הערב סרטון בו נראה הרגע בו הושלך לעברו חפץ כלשהוא במהלך ביקורו במסעדה בבני ברק | בנט נראה קם ממקומו בזעם וצועק "מי זה", ומבקש מהשוטרים לבצע מעצר (חדשות) 

16תגובות
(צילום: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר)

המועמד לראשות הממשלה מטעם גוש השמאל פרסם הערב (מוצאי שבת) סרטון בו נראה הרגע בו נזרק לעברו חפץ כלשהוא.

מהסרטון נראה כי למעשה שני חפצים נזרקו לעבר בנט על ידי פרחחים מחללי שם שמים, הראשון היה ככל הנראה מלחייה שפגעה בעוזרתו, וחפץ נוסף בלתי מזוהה שנזרק עליו לאחר שניות.

בתיעוד נראה בנט קם ממקומו בזעם שניה לאחר זריקת החפץ השני ופונה לשוטרים שסביבו תוך שהוא מבקש מהם: "חברה תצבעו מעצר".

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בערב החג את ערר החשוד בהשלכת חפץ במסעדה ב בעת ביקור של יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב, 27 בספטמבר.

החלטת בית המשפט המחוזי באה לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך קודם לכן את מעצר החשוד עד ליום שני, 28 בספטמבר. החשוד נעצר אמש (חמישי) בידי שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן ולוחמי זרוע איילון של מג"ב מרכז, נחקר ונכלא.

האירוע התרחש אמש במסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בבני ברק, שם הגיע בנט במסגרת קמפיין הבחירות לפגישה עם בחורי ישיבה וצעירים חרדים. על פי הדיווחים, בעיצומה של הפגישה התקבצו במקום פעילים קיצונים, והאווירה השתנתה.

במהלך המהומה שהתפתחה, הושלך בקבוק זכוכית לעבר בנט. על פי הודעת המשטרה, החפץ שהושלך לא פגע באישיות הציבורית. עם זאת, במפלגת "ביחד" טענו כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום.

הערב נחשף עוד כי מי שעומד לכאורה מאחורי המעשה הוא צעיר בשנות העשרים לחייו בשם ליאור אזרד, עבריין שכבר ריצה עונשי מאסר. כתב אישום נגדו בפרשיית בנט צפוי להיות מוגש בקרוב.

בני ברקנפתלי בנט

16 תגובות

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14
למה הוא בא לבני ברק ? הרי אין לו את מי לשכנע להצביע לו
יוסי
13
למה בכלל דיברו איתו שם? למה לתת לגיטימציה לאדם כזה לא צריך להתייחס אליו בכלל
מרדכי
12
אם הוא נבהל ממלחייה איך יוכל לנהל מדינה ... סתם נקודה למחשבה
הה
בן גביר הכניס למעצר צעירה שלפי טענתו זרקה עליו חופן בוץ בחוף הים.
מיואש למדי

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