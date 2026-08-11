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לקראת הימים הנוראים

בשורה מרעישה בחסידות | הרבי מגיע לביקור פתע בארץ הקודש

התרגשות עצומה בצאנז קלויזנבורג: האדמו"ר ינחת ביום חמישי הקרוב לביקור פתע בישראל • במהלך השבוע הקרוב יפקוד הרבי את הקהילות בירושלים, בבני ברק ובאלעד, ויקבל את החסידים לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים • העסקנים במרוץ נגד הזמן לאתר מתחם ענק לשבת ההתאחדות לכלל החסידים • כל הפרטים על מסע הקודש (חסידים)

7תגובות
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהופעתו בארה"ק בביקור הקודש (צילום: שוקי לרר)

התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי צאנז קלויזנבורג בארץ הקודש עם קבלת הבשורה המרנינה כי האדמו"ר אשר מרכז מושבו בבורו פארק, יגיע לביקור של ימי הוד, כאשר כבר ביום חמישי הקרוב יזכו להופעתו הכבודה בשערי ארצנו במסגרת מסע קודש שיימשך שבוע ימים לכל הפחות.

ביקור הקודש נועד לחזק את הקהילות והמוסדות של החסידות בישראל, ולהעניק לחסידים הזדמנות להיכנס אל הקודש פנימה לקראת הימים הנוראים עם קוויטל, כדי להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

במהלך שהותו בארץ צפוי האדמו"ר להשתתף בשורת אירועים ומעמדי קודש לציון התרחבות מוסדות החסידות בירושלים, בבני ברק ובאלעד.

בימים אלו שוקדים עסקני החסידות על כלל סידורי המסע, ובמרכזם איתור מקום מרווח וענק המתאים לשבת התאחדות מרכזית לכלל מאות החסידים, לצד ארגון שאר המעמדים שייערכו במהלך ימי הביקור והתפילות במקומות הקדושים.

צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל
ביקור בישראלהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

7 תגובות

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4
הרבי צריך לגור כאן בארץ כי "כל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים" (מסכת כתובות).
ינעם לו סיר הבשר
3
האם במסגרת הביקור ההיסטורי הוא גם יבקר את אחיו האדמו"ר מצאנס בנתניה ?
חסיד
לא צאנס אלא צאנז. כמדומה שהאדמור מצאנז מנתניה ישמח להיפגש עם אחיו. הוא כבר בשלום וידידות עם גיסו מצאנז ירושלים. הלואי ובימים אלו יפרוץ מפץ השלום הענקי כששני צדיקי צאנז מבו''פ ונתניה ייפגשו. כמדומני שמשיח יבוא אם יהיה שלום כזה עוצמתי ומרגש.
פרעראו רובינשטיין שטעמער טאפיק
בפעם הקודמת שנשאר אפילו יותר זמן מהמתוכנן. הוא לא ביקר. אז סיכויים קלושים
שלמה
השם המקורי
סאנז
2
כל פעם אותו בדיחה
אבי

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