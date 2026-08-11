בשורה מרעישה בחסידות | הרבי מגיע לביקור פתע בארץ הקודש

התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי צאנז קלויזנבורג בארץ הקודש עם קבלת הבשורה המרנינה כי האדמו"ר אשר מרכז מושבו בבורו פארק, יגיע לביקור של ימי הוד, כאשר כבר ביום חמישי הקרוב יזכו להופעתו הכבודה בשערי ארצנו במסגרת מסע קודש שיימשך שבוע ימים לכל הפחות.
ביקור הקודש נועד לחזק את הקהילות והמוסדות של החסידות בישראל, ולהעניק לחסידים הזדמנות להיכנס אל הקודש פנימה לקראת הימים הנוראים עם קוויטל, כדי להיפקד בדבר ישועה ורחמים.
במהלך שהותו בארץ צפוי האדמו"ר להשתתף בשורת אירועים ומעמדי קודש לציון התרחבות מוסדות החסידות בירושלים, בבני ברק ובאלעד.
בימים אלו שוקדים עסקני החסידות על כלל סידורי המסע, ובמרכזם איתור מקום מרווח וענק המתאים לשבת התאחדות מרכזית לכלל מאות החסידים, לצד ארגון שאר המעמדים שייערכו במהלך ימי הביקור והתפילות במקומות הקדושים.
צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל
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