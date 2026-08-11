בשורה מרעישה בחסידות | הרבי מגיע לביקור פתע בארץ הקודש

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בהופעתו בארה"ק בביקור הקודש ( צילום: שוקי לרר )

התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי צאנז קלויזנבורג בארץ הקודש עם קבלת הבשורה המרנינה כי האדמו"ר אשר מרכז מושבו בבורו פארק, יגיע לביקור של ימי הוד, כאשר כבר ביום חמישי הקרוב יזכו להופעתו הכבודה בשערי ארצנו במסגרת מסע קודש שיימשך שבוע ימים לכל הפחות.