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בעיצומו של יו"ט שני של גלויות

ידיעות קשות מעבר לים; החסידים נקראו להתפלל לרפואת האדמו"ר הנמצא במצב קריטי

דאגה בקרב חסידי ואוהדי בית דז'ירקא עם הגעת השמועות הקשות לארץ בעיצומו של יו"ט שני דגלויות בארה"ב על מצבו של האדמו"ר שהוגדר כקריטי • חסידיו בארץ ובעולם נושאים תפילה לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא • מחכים למוצאי החג להתעדכן בבשורות טובות (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מדז'ירקא (צילום: ארכיון)

בעיצומו של יום טוב שני של גלויות בארה"ב, קיבלו חסידי דז'ירקא בארץ הודעה מדאיגה כי מצבו בריאותו של האדמו"ר הוגדר כקריטי ביותר. והחסידים נקראו לעורר רחמי שמים מרובים ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי אהרן בן חנה יוטא.

האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל, אמנם מרכז את עיקר פעילות חסידותו בארה"ב, אך יש לו קהילות קדושות וחסידים רבים גם בארה"ק. מרכז החסידות בישראל פועל בבית המדרש בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לצד ריכוזים ופעילות בבני ברק, ביתר עילית ובמקומות נוספים.

האדמו"ר מפורסם ביותר בהנהגתו הרוממה והמיוחדת בקירוב רחוקים, ובפרט בהכנסת אורחים, ועל שולחנו סועדים מדי שבת בחורים, אורחים ועוברי אורח המתקבלים במאור פנים.

יצוין כי היות שהשמועות והעדכונים מגיעים מעבר לים שם עדיין חוגגים את יו"ט שני של גלויות 'כיכר השבת' נוקטת משנה זהירות ואינה מרחיבה בשלב זה מעבר לעובדות. בעבר כבר הוכח כי בימי יו"ט מתרוצצות שמועות לכאן ולכאן חוצות ימים, הן על גדולי רבנים בארץ בעת חג בחו"ל והן להיפך. בתקווה שבמוצאי יו"ט שני של חו"ל נוכל לבשר אך ורק בשורות טובות ומשמחות.
תפילותדז'ירקארבי אהרן בריזל

1 תגובות

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השם ישמור צריך הרבה תפילות כדי שיהיה בריא וימשיך להנהיג אותנו
בדוייי

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