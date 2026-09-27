האדמו"ר מטעמשוואר ערך אמש (מוצאי שבת) את שולחנו הטהור בסוכה שהוקמה בחצר בית מדרשו בבני ברק | בטיש המרומם השתתפו חמישה עשר אנשים, שכל אחד מהם התכבד לשורר ולזמר פרק אחד מתוך חמישה עשר פרקי "שיר המעלות" הנהוגים לשורר בימי החג בסוכה (חסידים)
כלל חסידי ספינקא רמת אהרן מכל רחבי הארץ נהרו אמש (מוצאי שבת) לשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק. בטיש המרומם השתתף גם האדמו"ר ממבקשי השם. במהלך המעמד זימרו החסידים שירות ותשבחות, כשעל מלאכת השירה ניצח בעוז, עם רמקול בידו, בנו של האדמו"ר (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר לאורך רחוב אמרי חיים בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בנענועי ארבעת המינים לקראת תפילת שחרית בסוכתו הפרטית | כמה דקות לפני התפילה נפתח חלון הסוכה, והאדמו"ר הופיע בהדרו. לאחר אמירת ה'לשם ייחוד', נענע את הלולב ואת ארבעת המינים לכל ארבע הרוחות כנהוג (חסידים)
עם צאת השבת ויום טוב הראשון, הבדיל הרבי מלעלוב על הכוס בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בשיכון ה' בבני ברק | לאחר ההבדלה פצחו החסידים בריקודים נלהבים לזכר שמחת בית השואבה, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה (חסידים)
לרגל יום ההילולא החמישים של האדמו"ר מספינקא זצ"ל, מחבר ספר 'דעת כהן' הרה"צ רבי נחמן כהנא זצ"ל, ערך אמש נכדו האדמו"ר מספינקא כהנא את שולחנו הטהור בסוכה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | בטיש השתתפו אחיו האדמו"רים, גיסו האדמו"ר מבערגזאס, הגה"צ רבי חיים צבי שפירא ראב"ד מחזיקי הדת, לצד כלל החסידים שנהרו מכל רחבי הארץ (חסידים)
האדמו"ר מדארג ערך אמש (מוצאי שב"ק) את שולחנו הטהור בסוכה הגדולה הצמודה לבית מדרשו בני ברק, ברוב ששון מתוך כלי זמר ושיר | על הסכך במרכז הסוכה פיארה יצירת אמנות מרשימה שהכינו פרחי החסידים, המשלבת פירות נבחרים תפוחים, רימונים ואתרוגים לצד בקבוקי יין, בעיצוב מרהיב בדמות כתר מלכותי, שהעניק הוד מיוחד לחלל הסוכה | במהלך הטיש עברו החסידים שנקראים בשם 'יצחק' לפני האדמו"ר לקבלת "כוס של ברכה" (חסידים)
על אף השמועות בשבועות האחרונים, ראשי תנועת אגודת ישראל לא יטמנו ידיהם בצלחת, ואת ימי המועד ינצלו עד תומה ויחרשו את כל הארץ בהשתתפות בטישים ובמעמדי הוד בחצרות הקודש • אמש נצפו ח"כ יצחק גולדקנופף עם עוזרו לשעבר וייתכן גם בעתיד, מוטי בבצ'יק, בטיש אצל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ בבית שמש, איתם נצפה גם חבר מועצת העיר בית שמש מטעם גור חנוך דרנגר (חסידים)
הבעל שם טוב הקדוש שהה אז בעיר קולומיאה כשזה קרה. כששמע את הסיפור, הדבר היה לפלא בעיניו: "איך לא שמעתי על הצדיק הזה? לא ידעתי שהוא כזה צדיק נסתר". הוא החל להתפלל, קרע שערי שמיים לרפואתו, וברוך השם היהודי הבריא וקם על רגליו. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)
שעה קלה לפני המראת מטוס "כנף ציון" לניו יורק, העניקו רבני חב"ד ויו"ר חב"ד הרב אהרונוב לראש הממשלה את ארבעת המינים, ניגנו עמו בחדר הקבינט את "לכתחילה אריבער", והציגו בפניו את הספר החדש "עושה שלום", לקראת נאומו במטה האו"ם ביום ההילולא של הרבי המהר"ש (חסידים)
ביום הכיפורים ציינו בחצה"ק סערט ויז'ניץ יום הולדתו ה71 של האדמו"ר, לרגל היום הבהיר הגישו החסידים במוצאי הצום 'מנחת אהבה' של אלפי שעות לימוד ברציפות בעשרת ימי תשובה ומאמרים שנכתבו ע"י כלל תלמידי הישיבות בשילוב קבלות טובות מאברכי החסידות | צפו בתיעוד מרומם מערב ומוצאי יום הקדוש בצל האדמו"ר במרכז החסידות בחיפה (חסידים)
צפו בגלריה מרוממת מערב ומוצאי יום כיפור בצל האדמו"ר מערלוי במרכז החסידות בשכונת 'קטמון' בירושלים | החל מערב יום כיפור בעת ברכת הבנים, ובהמשך בשחיטת הכפרות, הדלקת נר החיים, בסיום תפילת נעילה, הבדלה ובעריכת השולחן הטהור בצאת הצום (חסידים)
תיעוד מלא הוד מערב ומוצאי יום כיפור בחצר הקודש נדבורנה ירושלים, החל מאמירת תשליך, שחיטת התרנגול "מכלכל חיים טיש", דרך הכנת נרות השעווה בערב החג ועד להבדלה ולטיש בתופים ובמחולות בצאת היום הקדוש (חסידים)
תיעוד מרגש: האדמו"ר מדושינסקיא הגיע היום (חמישי) לביקור אצל נגיד מחסידיו המתגורר בפנטהאוז יוקרתי בקומה השמינית, וכשראה שהמעלית מלאה בפועלים ערבים שביקשו לפנות את מקומם - התעקש שיישארו, והעדיף לרדת ברגל את כל הבניין • שלומי כהן תיעד את המחזה המדהים (חסידים)
אחד השיאים המרוממים ביותר בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק מתרחש מדי שנה במוצאי יום הכיפורים, בעריכת שולחנו הטהור של האדמו"ר מתוך התעלות וגילה של שמחה על שזכו לצאת זכאים בדין | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, המשפיע האדמו"ר ממבקשי אמונה | שוקי לרר שם פעמיו אל מרכז החסידות ב'מאה שערים' ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
בעוד חברי הכנסת החרדים חורשים בימים אלו את כל הארץ לקראת הבחירות, בחסידות סאטמר משיקים היום את המערכה להימנעות מהצבעה: מיליוני דולרים יחולקו כמענקים לאלפים, כולל הרחבה היסטורית לקהילות נוספות במגזר | כל הפרטים (חסידים)
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