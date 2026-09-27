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וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ

ברחוב האדמו"ר מגור; האדמו"ר ערך את הטיש בסוכה הגדולה בבני ברק

בסוכה הגדולה ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, ערך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא אמש את שולחנו הטהור לרגל האושפיזין. במהלך הטיש זימרו החסידים מנגינות החג, והאדמו"ר נשא אמרות קודש (חסידים)

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )

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חול המועד סוכותהאדמו"ר ממכנובקא בעלזא

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