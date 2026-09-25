שעה קלה לפני שעלה ראש הממשלה בנימין נתניהו למטוס "כנף ציון", בדרכו לנאומו במטה האומות המאוחדות בניו יורק, התקיימה בחדר הקבינט פגישה מיוחדת ומרוממת עם משלחת רשמית של אגודת חסידי חב"ד ובית דין רבני חב"ד.

הפגישה נערכה ערב חג הסוכות, בסמוך לנסיעתו של ראש הממשלה לארצות הברית, ובמהלכה הוצגו בפניו המסרים המרכזיים של יום י"ג בתשרי, יום ההילולא של הרבי המהר"ש, ובראשם המושג שהרבי הרבה לדבר עליו במשך השנים - "לכתחילה אריבער".

במהלך השיחה הוסברה לראש הממשלה משמעותו של הביטוי והגישה העומדת מאחוריו: לפעול מלכתחילה מתוך עמדה של התרוממות והתעלות, לא להסתפק במגבלות המציאות אלא לשאוף למעלה, מתוך אמונה ויכולת לפרוץ קדימה.

ראש הממשלה התעניין במיוחד במשמעותו ובחידושו של הרעיון, ושאל את הנוכחים מהו החידוש המיוחד ב"לכתחילה אריבער". בהמשך אף ניגן ראש הממשלה יחד עם חברי המשלחת את הניגון החב"די הידוע "לכתחילה אריבער", כשהוא מצטרף לנוכחים בשירת הניגון המזוהה עם המסר של הרבי, ברגע שחרג מהפרוטוקול הרגיל של פגישות מסוג זה.

רגע מיוחד נוסף במפגש נרשם כאשר הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, יו"ר אגודת חסידי חב"ד, צעירי אגודת חב"ד ורשת 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש', העניק לראש הממשלה את ארבעת המינים לקראת חג הסוכות, ונשא בפניו דברים לקראת נסיעתו.

"הרבי נתן לך שליחות להדליק אור קטן בבית החושך - האו"ם. אתה הולך לשם עם אבוקה גדולה בשם כל עם ישראל", אמר הרב אהרונוב לנתניהו.

במהלך השיחה אמר הנגיד הרב חיים יעקב לייבוביץ' לנתניהו: "בוודאי ידוע לך שכאשר כיהנת כשגריר ישראל באו"ם, הרבי התעניין מאוד בנאום שלך בפני האומות המאוחדות ואף האזין לנאום". ראש הממשלה השיב כי לא ידע על כך. הרב לייבוביץ' הוסיף: "אתה מבין איזו אחריות גדולה מוטלת עליך כאשר הרבי עצמו נתן חשיבות לנאומים שלך באו"ם. וכעת, כשאתה מגיע לשם, תדע שאתה מגיע בשליחותו של הרבי".

במהלך המפגש הוצג לראש הממשלה גם הספר החדש "עושה שלום", שיצא לאור בימים אלה. הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד, הביא בפני ראש הממשלה ציטוטים נבחרים מתוך הספר, והציג בפניו נקודות מרכזיות העוסקות במשנת הרבי בנושאים המדיניים העומדים על הפרק.

ראש הממשלה עיין בספר, ובפרט בהקדמה וב"פתח דבר" שנכתבו על ידי הרב אהרונוב. "אני לוקח את הספר וקורא אותו במשך הטיסה", אמר ראש הממשלה.

בפגישה השתתפו: הרב מנחם מנדל גלוכובסקי, סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד; הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו"ר אגו"ח וצאגו"ח; הרב אריאל למברג, מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד; הרב יחיאל גלוכובסקי, שליח בפארק המדע ורב קהילת הצעירים ברחובות; הרב חיים יעקב לייבוביץ', הנגיד החסידי המסור לענייני הרבי; והשליח הרב אור זיו, הפועל רבות להרחבת פעילות השליחות.