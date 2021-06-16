אוכל, סלט ירקות וקופסה טונה מדי ערב, משוחח שעות בטלפון הציבורי עם שליחי חב"ד וישן רק 3 שעות בלילה - כך בשנה האחרונה מתנהלים בכלא חרמון חייו של הרב יוסף יצחק אהרונוב, העומד בראש מפעל שליחי חב"ד בישראל, שהשנה לא יגיע לכינוס השלוחים בו השתתף מדי שנה • יעקב ישראל, שהיה עמו בכלא, מגולל ב"שיחה נדירה" את המתרחש מאחורי החומות (חרדים)
שלושה שבועות לאחר שפרקליטות המדינה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד יו"ר צעירי אגודת חב"ד יוסף יצחק אהרונוב בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס ועבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד, מונה מפרק לעמותה. בין ההשלכות האפשריות: אי מכירה של בית כנסת בירושלים לש"ס (חרדים)