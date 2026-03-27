חיזוק האמונה עם מאכל האמונה: בזמן שעם ישראל זוכה לראות ניסים גלויים בתוך מתקפות האויב על יושבי ארץ הקודש, מדווחים ב'צעירי אגודת חב"ד' על עליה משמעותית בדרישה מהציבור לקבלת מצות שמורה לליל הסדר.

בימים אלו, מחלקים 1,400 שלוחי חב"ד בארה"ק, יותר מחצי מיליון ערכות שמורות מצה, במסגרת 'מבצע מצה', בהתאם להוראתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל.

בצעירי חב"ד נערכים כבר מהקיץ שעבר לקראת מבצע מצה, עם מערך לוגיסטי מיוחד הכולל אפיית כמויות המצות במאפיית המצות הגדולה בעולם, בכפר חב"ד; התאמה מקומית עם אריזה ייעודית עבור כל שליח; דאגה לעטיפה מיוחדת לשמירה על טריות המצה; שינוע המצות למרכז הלוגיסטי בעיר שדרות – ומשם, החלוקה לכל רחבי הארץ.

הנתונים מרשימים: ישנן ערים שבהן כל בית אב זוכה לקבל ערכת מצה שמורה עד לפתח הבית, כאשר תנופת העשייה מתפתחת עם עוד ועוד שלוחים צעירים המצטרפים מידי שנה למהפכה, יחד עם מתנדבים העוזבים את סדר יומם כדי לזכות עוד ועוד יהודים.

בזכותם, כאמור, יותר מחצי מיליון בתי אב בישראל יקבלו מצה שמורה לליל הסדר, לצד עלוני מידע מרהיבים והגדות של פסח.

מלבד הכמות האדירה של המצות המחולקות לבתים, גם אגף כוחות הביטחון בצאגו"ח, הפועל עם עשרות שלוחים לחלוקת אלפי ערכות מצות שמורה לאנשי כוחות הביטחון בבסיסים, במוצבים, ובשטחי הפעילות.

בנוסף, שלוחי הרבי בבתי הרפואה מחלקים כ-50,000 מצות שמורות למאושפזים ובני משפחותיהם, וכן לצוותים הרפואיים ולאנשי מערכת הבריאות; כאשר חלק מהמצות מיועדות לאירועי ליל הסדר הציבוריים שיתקיימו במרכזים הרפואיים, והיתר לחלוקה אישית של סטים בני שלוש מצות לליל הסדר.

גם בקרב משפחות נפגעי הטרור מתקיימת פעילות ענפה, כאשר יותר מ-4,000 משפחות זוכות לקשר אישי עם אגף נפגעי טרור בצאגו"ח וזוכות לקראת חג הפסח, כמו במהלך השנה כולה, לקבל ערכות לחג.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, אומר, כי השנה רואים ביקוש הולך וגובר בקרב הציבור לקבלת מצות שמורה. "המצות נקראות מאכל האמונה, ודווקא כעת, כאשר עם ישראל מתחזק באמונה בזכות הניסים הגלויים שאנו רואים מידי יום לנגד עיננו, לב ישראל ער והביקוש גובר".

"בחלוקות בכל רחבי הארץ, לכוחות הביטחון, למשפחות נפגעות טרור ובבתי הרפואה, אנו זוכים להגיע לשיאים חדשים במבצע מצה, כתקנתו של הרבי זיע"א, שראה חשיבות רבה וחביבות מיוחדת בזיכוי הרבים – שכל יהודי יאכל כזית מצה שמורה".