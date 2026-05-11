הרגע שבו נשיא ארגנטינה מיליי עצר בשביל שיחה עם 'ישיבה בוחער'

נשיא ארגנטינה מיליי עם הבחור החב"די ( צילום: לפי סעיף 27א )

רגע מיוחד וחריג של קידוש השם התרחש השבוע בקליפורניה, כאשר נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, שחזר לאחרונה מביקור בארץ, נעצר לשיחה לבבית עם בחור ישיבה מחסידות חב"ד במהלך ועידת מכון מילקן העולמית בבוורלי הילס בקליפורניה.

המפגש הקצר, שתועד והופץ במהירות ברשתות החברתיות, חשף פרט מפתיע על סדר יומו הרוחני של המנהיג הארגנטינאי. במהלך השיחה הקצרה בלובי הוועידה, שיתף מיליי את הבחור בכך שהוא מקפיד להתעדכן מדי יום במסרים רוחניים ותורניים. הנשיא חשף כי הוא מקבל הודעת וואטסאפ יומית מידידו הקרוב, הרב סימון ג'ייקובסון, חסיד חב"ד הוגה דעות משכונת קראון הייטס בברוקלין, מחבר הספר "הדרך לחיים של משמעות" ומראשי העוסקים בהפצת תורת החסידות בשפה אנגלית מונגשת. "אני קורא את המסרים האלה בקביעות", מסר מיליי לבחור, כשהוא מדגיש את החשיבות שהוא מייחס לתכנים הרוחניים הללו. העובדה שנשיא מדינה הנמצאת במשבר כלכלי ופוליטי מקפיד על קריאה יומית של מסרים תורניים מעידה על העומק הרוחני אליו הוא שואף גם בתוך לוח זמנים צפוף של נסיעות מדיניות ברחבי העולם.

מיילי עם הבחור שפגש אותו בועידה ( צילום: לפי סעיף 27א )

המפגש המקרי בוועידת מילקן, אירוע המושך אליו מדי שנה מנהיגי עולם, אנשי עסקים ומשפיענים, הפך במהירות לשיחה על משמעות וערכים. מיליי, שנינוח ופתוח, לא היסס להפגין את בקיאותו וחיבורו למקורות יהודיים, תוך שהוא משתף את הבחור בפרטים אישיים על חייו הרוחניים.

קשריו של חאבייר מיליי עם הקהילה היהודית ועם חב"ד בפרט אינם דבר חדש. מאז נבחר לתפקידו, הקפיד הנשיא לבקר בציונו של הרבי מליובאוויטש בקווינס שבניו יורק מספר פעמים, כשהוא מצהיר בגלוי כי המקום מעניק לו כוח והשראה. יצוין כי מיליי, שאינו יהודי אך מתבטא לעיתים קרובות על רצונו להתגייר ועל הערצתו לתורת ישראל, מינה את הרב שמעון אקסל ואהניש לשמש כשגריר ארגנטינה בישראל.

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

הרב סימון ג'ייקובסון, שמסריו מלווים את מיליי בנסיעותיו, הוא דמות מרכזית בהפצת תורת החסידות בעולם דובר האנגלית. ספרו "הדרך לחיים של משמעות" זכה להצלחה רבה והפך לכלי מרכזי להנגשת המחשבה החסידית לקהלים רחבים. העובדה שנשיא ארגנטינה בחר דווקא בו כמקור להשראה יומית מעידה על רצינות הקשר הרוחני.

במהלך ביקורו האחרון בישראל, הגיע מיליי לתפילה בכותל המערבי, שם הצהיר: "היהודים הם העם של אלוקים! פה אני מרגיש קרוב לאלוקים". דבריו אלה, יחד עם הגילוי על המסרים היומיים מהרב ג'ייקובסון, מציבים את מיליי כאחד המנהיגים האוהדים ביותר של העם היהודי בזירה הבינלאומית כיום.

המפגש הנוכחי בקליפורניה הוא רק חוליה נוספת בשרשרת של התבטאויות ומעשים המדגימים את החיבור העמוק של הנשיא הארגנטינאי לעולם היהדות. בניגוד למנהיגים אחרים שמביעים תמיכה פוליטית בישראל, מיליי מפגין קשר רוחני אותנטי המתבטא בפעולות יומיומיות ובחיפוש מתמיד אחר משמעות ותוכן תורני.