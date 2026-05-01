כיכר השבת
המסורת נמשכת

מאות אלפי ילדי ישראל יצעדו במאות תהלוכות ל"ג בעומר ברחבי הארץ

היערכות שיא לקראת תהלוכות ל"ג בעומר הנערכות מידי שנה על ידי שלוחי חב"ד, עם הצגות מיוחדות, הגרלות ענק וספרים מרתקים עבור כל המשתתפים | יו"ר צעירי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב: "ממשיכים את המסורת של ילדי ישראל היוצאים לשחק בחץ וקשת, כתקנת הרבי מליובאוויטש זיע"א" (חסידים)

מימים ימימה, נהגו ילדי ישראל לצאת יחדיו ביום ל"ג בעומר. בעוד שבשנים קודמות היה זה עם משחק חץ וקשת, בשנת תש"מ חידש הרבי מ זיע"א את המנהג הקדום, בתהלוכות פומביות בהשתתפות רבבות רבות של ילדים בכל רחבי העולם.

בארץ הקודש, התהלוכות מאורגנות על ידי 1,400 שלוחי חב״ד ומנהלי סניפי בתי חב"ד ברחבי הארץ, ומופקות בפועל, בכל עיר בהתאם לסגנון האוכלוסייה המקומית.

מאות אלפי הילדים בארה"ק יצעדו עם מסרים של אחדות ואהבת ישראל, בסימן יובל שנים ל-י"ב הפסוקים. דווקא בימים אלו, בהם אנו זקוקים יותר להגנה הרוחנית של הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז.

באגף ההפקה המל"ש של צעירי אגודת חב"ד עמלים כבר חודשים ארוכים כדי לספק חומרים ייחודיים עבור ילדי ישראל, כולל הצגות ייחודיות וספרים מיוחדים שיצאו לאור במיוחד עבור התהלוכות, עם התאמה למגוון הציבורים בארה"ק.

לדוגמה, הספר מחשבה טובה, הכולל סיפור מופת מרטיט שמתחיל בבית מדרשו של הבעש"ט הקדוש, ומשם הילדים נעים בדילוגים על ציר הזמן, על פני מדינות וימים, עם מסר מהדהד החשוב לכולנו.

בסיום התהלוכות ייערכו כינוסי ילדים עם מגוון רחב של פרסים, הגרלות והפתעות לילדים, בהם מחודדים המסרים על יום שמחתו של רשב"י, מתוך אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב: "בהשקעה רבה אנו זוכים להמשיך את המסורת שחידש הרבי זיע״א, מכינוסי הילדים עם חץ וקשת ועד לכינוסי הילדים בימינו. ידועים דברי הרבי כי 'רשב"י נמצא בתהלוכה', ומכאן נצא בקריאה של חיבה לכל ילדי ישראל לקחת חלק ולהשתתף בתהלוכות המקומיות, ולצאת עם תוכן חיובי, מתנות ופרסים".

חב"ד | ל"ג בעומר | תהלוכת ל"ג בעומר | יוסף יצחק אהרונוב

קושטא קאי מנהג ישראל העתיק להוציא את ילדי ישראל לשדה ולרחוב ולדבר עמם על רשב”י ותלמידי ר עקיבא לא מפסיק על אף משמיאילים ומקטרגים
ישיבע בוחער

