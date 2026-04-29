השר בן גביר במירון, היום ( צילום: ללא קרדיט )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים היום (רביעי) סיור היערכות במתחם הקבר במירון, במהלכו הביע התנגדות חריפה למתווה המוצע לקראת הילולת רשב"י בל"ג בעומר. בסיום הסיור, שכלל פגישה עם גורמי הביטחון ומנהיגי הציבור החרדי, מסר השר אזהרה חמורה: "אני מרים דגל אדום - אנחנו דוהרים בעיניים פקוחות לעבר האסון הבא".

"קיימתי כעת הערכת מצב מיוחדת במירון, במסגרתה שמעתי את כלל הגורמים - הן גורמי הביטחון והן מנהיגי הציבור החרדי", מסר בן גביר בהודעה רשמית. "המסקנה שלי ברורה: לצערי, פיקוד העורף מציג עמדה מתחכמת שאינה ריאלית". החשש המרכזי: מחסור במרחבים מוגנים על פי המתווה הנוכחי שאושר באופן עקרוני, יתאפשרו שלושה מתחמים בלבד בהר, כאשר בכל אחד מהם תותר שהות של עד 1,500 משתתפים בו-זמנית, שיתחלפו מדי שעתיים. במהלך הדיונים המקצועיים הועלתה האפשרות להרחיב את המתווה ולפתוח שני מתחמים נוספים, אך לצד זאת עלו חששות כבדים מצד גורמי המקצוע. החשש העיקרי נוגע לתרחיש שבו תידרש התפנות המונית למרחבים מוגנים בעקבות ירי רקטי מהצפון. המרחבים הקיימים כיום בהר אינם ערוכים לקלוט את כמות הקהל המתוכננת, מה שעלול לייצר דוחק מסוכן וסיכון חיים ישיר. כידוע, אסון מירון בשנת תשפ"א, שבו נהרגו 45 איש, התרחש בדיוק בעקבות דוחק קטלני.

אסון מירון תשפ"א ( צילום: תומר נויברג, יונתן זינדל ודוד כהן/פלאש90 )

"לא נפקיר את חיי אחינו"

בן גביר הבהיר כי לא יאשר את קיום ההילולה ללא מתווה בטיחותי אמיתי. "ללא אישור מפורש ומתווה אמיתי של פיקוד העורף שיבטיח את ביטחון המשתתפים, לא אוכל לאשר את קיום ההילולה", הדגיש. "אני דורש מפיקוד העורף להתעשת ולאשר מתווה בר ביצוע. לא נפקיר את חיי אחינו החרדים, החילונים והדתיים הלאומיים שעולים למירון".

השר השווה את המצב למדיניות שנקט בעבר: "כפי שפעלתי בהר הבית ובכותל - שם לא אפשרנו פעילות ללא הנחיה ברורה של פיקוד העורף - כך גם כאן: ללא אישור מפורש של פיקוד העורף, לא נוכל לאפשר את קיום האירוע".

מראות ההכנות במירון ( צילום: א. אייזנבאך )

המתווה המצומצם: סבבי עלייה של שעתיים

על פי המתווה שפורסם על ידי משרד ירושלים ומסורת, יתאפשר לקיים התקהלויות של עד 1,500 איש בכל מתחם במירון. המתחמים השונים יכללו את ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון ומתחם ההילולה המורחב. המרחקים המשמעותיים בין המתחמים ומרחבי ההתקהלות הנפרדים נועדו להבטיח את בטיחות המשתתפים.

המתווה מאפשר השתתפות בהילולה בסבבי עלייה של עד שעתיים לכל אחד. בהנחיית גורמי הבטיחות, מספר המשתתפים בהילולה ישקלל את מרחבי הביטחון הנדרשים. במתחמים השונים יתקיימו מוקדי תפילות, ריקודים, הדלקות והכנסת אורחים, מתוך מטרה לפזר את הקהל באופן שווה ולצמצם את הסכנה.

יצוין כי במהלך הסיור נשמעה אזעקה באזור מירון, מה שהדגיש את המצב הביטחוני המורכב בצפון הארץ. השר הבהיר כי "לא ניקח סיכון על חיי המשתתפים", תוך שהוא מציין את האיום הממשי מצפון הארץ.