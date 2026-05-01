ההיערכות הרבה למעמד ההדלקה המרכזי בירושלים נכנסת לישורת האחרונה, כאשר כלל הגורמים המקצועיים והביטחוניים פועלים בהיקף נרחב לקליטת עשרות אלפי משתתפים. הציבור צפוי לגדוש את רחוב שפע חיים והרחובות הסמוכים באווירה של התרגשות ושמחה לקראת המעמד הגדול.

בעקבות צמצום הילולת רשב"י במירון, יזם ארגון "של מעלה" בראשות סגן ראש העיר יצחק מאיר ברים את קיום ההדלקה בירושלים. המעמד ייערך לאורך רחוב שפע חיים, מצומת גולדה מאיר ועד כיכר מנחת יצחק, כאשר במת ההדלקה תוקם בכיכר רמת תמיר.

לבקשת סגן ראש העיר, אישרה המשטרה לשלב במתחם את מודל הסדרנים מקרב הציבור החרדי, כפי שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. במהלך סיורים וישיבות היערכות בהשתתפות כלל גורמי הביטחון, ההצלה וההפקה, הודגש כי מדובר באחד האירועים הגדולים בארץ.

המעמד יחל בשעה 22:30, עם דברי חיזוק והתעוררות ולאחר מכן ההדלקה המרכזית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. במקביל, הוקצה מתחם ייעודי ומסודר לציבור הנשים באזור הגינה שבין הרחובות עזרת תורה ושפע חיים.

המשטרה הודיעה כי חסימות הצירים יחלו בשעה 19:30. ציר גולדה מאיר ייחסם לתנועת רכבים פרטיים, והכניסה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. ההגעה למתחם תתבצע אך ורק באמצעות תחבורה מאורגנת, והציבור מתבקש שלא להגיע ברכב פרטי.

חניון הר חוצבים ישמש כמרכז קליטה לאוטובוסים, בתיאום מראש עם המארגנים. בארגון מדגישים את חשיבות ההישמעות להנחיות הבטיחות והסדרנים, כדי לאפשר את קיום המעמד בבטחה ובכבוד.

לנוחות הציבור, מצורפת מפה מפורטת עם כל פרטי ההגעה וההתארגנות למעמד.