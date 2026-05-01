כיכר השבת
היערכות שיא

יבטל כל הגזירות: מעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע ר' מיילך בירושלים

בעקבות צמצום הילולת רשב"י במירון, יזם ארגון "של מעלה" בראשות סגן ראש העיר יצחק מאיר ברים את קיום ההדלקה של ר' מיילך, בירושלים | מפת התמצאות והלו"ז המלא (חסידים)

(צילום: באדיבות המצלם)

ההיערכות הרבה למעמד ההדלקה המרכזי ב נכנסת לישורת האחרונה, כאשר כלל הגורמים המקצועיים והביטחוניים פועלים בהיקף נרחב לקליטת עשרות אלפי משתתפים. הציבור צפוי לגדוש את רחוב שפע חיים והרחובות הסמוכים באווירה של התרגשות ושמחה לקראת המעמד הגדול.

בעקבות צמצום הילולת רשב"י במירון, יזם ארגון "של מעלה" בראשות סגן ראש העיר יצחק מאיר ברים את קיום ההדלקה בירושלים. המעמד ייערך לאורך רחוב שפע חיים, מצומת גולדה מאיר ועד כיכר מנחת יצחק, כאשר במת ההדלקה תוקם בכיכר רמת תמיר.

לבקשת סגן ראש העיר, אישרה המשטרה לשלב במתחם את מודל הסדרנים מקרב הציבור החרדי, כפי שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. במהלך סיורים וישיבות היערכות בהשתתפות כלל גורמי הביטחון, ההצלה וההפקה, הודגש כי מדובר באחד האירועים הגדולים בארץ.

המעמד יחל בשעה 22:30, עם דברי חיזוק והתעוררות ולאחר מכן ההדלקה המרכזית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. במקביל, הוקצה מתחם ייעודי ומסודר לציבור הנשים באזור הגינה שבין הרחובות עזרת תורה ושפע חיים.

המשטרה הודיעה כי חסימות הצירים יחלו בשעה 19:30. ציר גולדה מאיר ייחסם לתנועת רכבים פרטיים, והכניסה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. ההגעה למתחם תתבצע אך ורק באמצעות תחבורה מאורגנת, והציבור מתבקש שלא להגיע ברכב פרטי.

חניון הר חוצבים ישמש כמרכז קליטה לאוטובוסים, בתיאום מראש עם המארגנים. בארגון מדגישים את חשיבות ההישמעות להנחיות הבטיחות והסדרנים, כדי לאפשר את קיום המעמד בבטחה ובכבוד.

לנוחות הציבור, מצורפת מפה מפורטת עם כל פרטי ההגעה וההתארגנות למעמד.

(צילום: ללא)

תמונות מההיערכות למעמד ההדלקה:

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
ירושליםל"ג בעומררבי אלימלך בידרמןיצחק מאיר ברים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר