דרישת שלום מהרבי זצ"ל | המכתב שנמצא בתוך הקלסר בדיוק 20 שנה אחרי שנכתב

האדמו"ר מנדבורנה הגיע השבוע לביקור במעונו של הגה"ח רבי אפרים פישל שטיין בעל ה'אוצר אפרים' • במהלך הביקור נחשף מכתב ישן מאביו של הרבי, ה'באר יעקב' זצ"ל שכתב בדיוק לפני 20 שנה מיום ליום • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מנדבורנה בביקור אצל הגרא"פ שטיין (צילום: באדיבות המצלם)

השבוע נרשם רגע מרגש של ידידות וזיכרון כאשר האדמו"ר מנדבורנה הגיע לביקור מיוחד במעונו של הגה"ח הישיש רבי אפרים פישל שטיין, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ ובעל מחבר סדרת הספרים 'אוצר אפרים'.

במהלך הביקור, הועלו זיכרונות הוד מימים עברו, רבי אפרים פישל שיתף את האדמו"ר בזיכרונותיו מאביו, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, אצלו זכה להסתופף כמה פעמים בעת עריכת השולחנות הטהורים. ר' פישל ציין בהתרגשות כי אף זכה שהאדמו"ר זצ"ל יבקר בביתו באופן אישי.

התרגשות מיוחדת נרשמה כאשר רבי פישל הציג בפני האדמו"ר מכתב נדיר שנמצא בין קלסרי המכתבים בארכיונו הגדול. מדובר במכתב ברכה ששיגר אליו האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע לרגל הוצאת ספריו.

בעת שהביט האדמו"ר במכתב, התברר כי תאריך כתיבת המכתב חל בדיוק באותו יום שבו התקיים הביקור השבוע – י"ב באייר – לפני עשרים שנה בדיוק!

בסיום הביקור, האציל האדמו"ר ברכות לרוב להגה"ח רבי פישל, ואיחל לו שיזכה להוסיף עוד רבות בשנים בבריאות ובנחת להפיץ את תורת החסידות בעולם כולו.

האדמו"ר מנדבורנה בביקור אצל הגרא"פ שטיין (צילום: באדיבות המצלם)
