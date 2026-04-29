המרתף הנסתר של רבי ישעיה מקרסטיר ו"גזירת הגיוס" | פרק שני

הסיפור שלפנינו קראתי בשמו של ד"ר שמואל מילר, עורך כתב-העת העברי 'אפריון' מיאנקרס שבניו יורק, יליד הונגריה שהכיר את יהדות הונגריה מקרוב, ושמסר אותם מתוך ידיעה אישית. ('אפריון', יאנקרס, ניו יורק).

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בקיץ 1914, ניצבו מאות בחורי ישיבה בפני גיוס לצבא הקיסרי של פרנץ-יוזף. עבור בחורים אלה היה זה לא רק סכנת חיים בחזיתות המדממות של גליציה ואיטליה, אלא גם קריסה של כל עולמם הרוחני - אכילת מאכלות אסורות, חילול שבת, וניתוק מוחלט מחיי תורה ומצוות בשנים החשובות ביותר בחייהם.

ר' ישעיה'לה קרעסטירר בנה בסתר מתחת לביתו, מרתף רחב ידיים, ואסף לשם מאות בחורים. האכילם, הלבישם, במשך ארבע שנים רצופות, עד שוך הקרבות.

הוא הסתכן בחייו. אדם שמסתיר עריקים מצבא אוסטרו-הונגרי בשנות מלחמה דינו מוות. מסירה של שכן מרושע לסוכן משטרה הייתה מביאה עליו מוות ודאי. ובכל זאת עשה מה שעשה, מתוך הבנה שחיי חסידיו חשובים יותר מחייו שלו.

רקע היסטורי: יהודי הונגריה במלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה (1914–1918) הביאה על יהודי האימפריה האוסטרו-הונגרית סבל עצום. כשפרצה המלחמה, גויסו מאות אלפי יהודים לצבא הקיסרי. יהודי הונגריה, שנהנו מאמנציפציה יחסית מאז 1867 והזדהו עם המולדת ההונגרית, נענו לקריאה במספרים גדולים - כ-300,000 יהודים שירתו בצבאות המעצמות המרכזיות, מהם כ-40,000 שנפלו בקרב.

אך עבור הציבור החרדי היה הגיוס אסון כפול: סכנת נפשות בחזיתות הקרפטים וגליציה מחד, וקריסה מוחלטת של עולמם הרוחני מאידך. הצבא לא ידע ולא רצה לדעת על שמירת שבת, כשרות או לימוד תורה. מי שנשלח לחזית יצא כיהודי ירא שמים וחזר - אם חזר - שבור ברוחו ובגופו.

חזיתות גליציה שבהן נלחמה אוסטרו-הונגריה מול רוסיה הצארית היו בין האכזריות ביותר במלחמה, ערים ועיירות עברו ידיים שוב ושוב, וקהילות יהודיות שלמות נמחקו. בתנאים אלו, מעשהו של רבי ישעי'לע קרעסטירר - הסתרת מאות בחורים במרתף במשך ארבע שנים תמימות תוך סיכון חייו - הוא לא יאומן כי יסופר.

מקורות:

עדות ד"ר שמואל מילר, כתב-העת 'אפריון', יאנקרס, ניו יורק

עיתון 'היינט', ווארשה, 13 במאי 1925

דער מארגען זשורנאל 21 לפברואר 1930

תודה רבה לידידי הרב מרדכי יעקובוביץ חוקר תורני ומטפל רגשי על העזרה בהכנת הכתבה.