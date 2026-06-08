כיכר השבת
סיפור של אחווה

הרבי ממונסי חשף בסעודה שלישית: האדמו"ר מלייקווד התקשר בעצמו והציע את המקום

מאות חסידי ויז'ניץ מונסי שהו במהלך השבת האחרונה בעיר התורה לייקווד, בצל האדמו"ר שהגיע לעיר לערוך את השבת ביד רמה | בעקבות פטירת הרבנית מרחמסטריווקא ע"ה, מסר בנה, האדמו"ר מלייקווד את בית מדרשו לבן דודו מויז'ניץ מונסי כדי שיערוך שם את סדרי השבת |הרבי ממונסי חשף בסעודה שלישית את שיחת הטלפון המפתיעה, ואף אימץ בשבת את נוסח התפילה ומנהגי החצר המארחת (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שבת בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

שבת מלאת רגש חסידי עברה על עיר התורה לייקווד שבארה"ב, שם שהה במהלך השבת האחרונה האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, בראש קהל מאות חסידיו. מאחורי הקלעים של השבת התרחש סיפור מרגש של אחוות אדמו"רים ונדיבות לב יוצאת דופן.

מלכתחילה, לצורך קליטת מאות החסידים שהגיעו לעיר, שכרו המארגנים בויז'ניץ מונסי את האולם הענק של בית הספר 'בית פייגא' בעיר. אלא שבמהלך השבוע האחרון השתנו התוכניות בעקבות הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה.

בחסידות רחמסטריווקא לייקווד תוכננה במקור שבת שבע ברכות ענקית בבית המדרש לרגל נישואי נכד האדמו"ר. עקב ימי השבעה, הוחלט כי האדמו"ר מרחמסטריווקא לייקווד ישבות יחד עם שאר אחיו האדמו"רים בבורו פארק לשבת התאחדות משותפת, ובית המדרש המפואר בלייקווד נותר פנוי.

בצעד אצילי הודיע האדמו"ר מרחמסטריווקא לייקווד כי הוא מוסר את בית מדרשו המרווח לבן דודו (שניהם נכדים של האדמו"ר מסקווירא זצ"ל), האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, כדי שיוכל לערוך שם את מעמדי הקודש והתפילות ברווחה.

במהלך סעודה שלישית חשף האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בפני החסידים את מאחורי הקלעים של היוזמה, והודה בחום לבן דודו על נדיבות ליבו. הרבי סיפר כי האדמו"ר מרחמסטריווקא התקשר אליו באופן אישי כדי להציע לו את המקום, ולא הסתפק בכך, אלא שיגר אליו את ראשי הקהילה שלו להזמינו באופן רשמי.

במהלך השבת כולה נהג האדמו"ר ממונסי בחלק ממנהגי חסידות רחמסטריווקא. בין היתר, בעת אמירת הקדיש הוסיף הרבי את הנוסח "ויצמח פורקניה ויקרב קץ משיחיה" כמנהג המקום.

בשולחן הטהור בסעודה שלישית, עת רעווא דרעווין, הרחיב האדמו"ר עד ל-72 דקות לאחר צאת השבת כמנהג ההלכתי של חצר הקודש רחמסטריווקא.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שבת בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שבת בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שבת בלייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

שבת התאחדותהאדמו"ר מויז'ניץ מונסיהאדמו"ר מרחמסטריווקא לייקווד

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

סיפור של אחווה

|

ענבי הגפן

|

הוד קדומים

|

שמחה כפולה

||
1

אחרי 7 שנים של געגוע

|

בהשתתפות האדמו"ר

||
1

צפו בגלריה

|

יום שַׁבָּתון יום מַחֲמַדִּים

|

ענבי הגפן

|

כולם צהלו

|

צפו בתיעוד

|

הסגולה למוצאי שבת | צפו

|

סיפור למוצאי שבת

|

בכותל המערבי

|

במוצ"ש הקרוב

||
12

אבל כבד בסאטמר

|

סגולה ליניקת קדושה

||
3

וּבְכֵן צַדִּיקִים

|

זכר צדיק לברכה

||
1

שעות נעלות של התעלות

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר