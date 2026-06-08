שבת מלאת רגש חסידי עברה על עיר התורה לייקווד שבארה"ב, שם שהה במהלך השבת האחרונה האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, בראש קהל מאות חסידיו. מאחורי הקלעים של השבת התרחש סיפור מרגש של אחוות אדמו"רים ונדיבות לב יוצאת דופן.

מלכתחילה, לצורך קליטת מאות החסידים שהגיעו לעיר, שכרו המארגנים בויז'ניץ מונסי את האולם הענק של בית הספר 'בית פייגא' בעיר. אלא שבמהלך השבוע האחרון השתנו התוכניות בעקבות הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה.

בחסידות רחמסטריווקא לייקווד תוכננה במקור שבת שבע ברכות ענקית בבית המדרש לרגל נישואי נכד האדמו"ר. עקב ימי השבעה, הוחלט כי האדמו"ר מרחמסטריווקא לייקווד ישבות יחד עם שאר אחיו האדמו"רים בבורו פארק לשבת התאחדות משותפת, ובית המדרש המפואר בלייקווד נותר פנוי.

בצעד אצילי הודיע האדמו"ר מרחמסטריווקא לייקווד כי הוא מוסר את בית מדרשו המרווח לבן דודו (שניהם נכדים של האדמו"ר מסקווירא זצ"ל), האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, כדי שיוכל לערוך שם את מעמדי הקודש והתפילות ברווחה.

במהלך סעודה שלישית חשף האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בפני החסידים את מאחורי הקלעים של היוזמה, והודה בחום לבן דודו על נדיבות ליבו. הרבי סיפר כי האדמו"ר מרחמסטריווקא התקשר אליו באופן אישי כדי להציע לו את המקום, ולא הסתפק בכך, אלא שיגר אליו את ראשי הקהילה שלו להזמינו באופן רשמי.

במהלך השבת כולה נהג האדמו"ר ממונסי בחלק ממנהגי חסידות רחמסטריווקא. בין היתר, בעת אמירת הקדיש הוסיף הרבי את הנוסח "ויצמח פורקניה ויקרב קץ משיחיה" כמנהג המקום.

בשולחן הטהור בסעודה שלישית, עת רעווא דרעווין, הרחיב האדמו"ר עד ל-72 דקות לאחר צאת השבת כמנהג ההלכתי של חצר הקודש רחמסטריווקא.