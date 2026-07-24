תשעה באב אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר 

משה קאהן מגיש תיעוד מיוחד מחמש חצרות קודש בירושלים, במהלך צום תשעה באב, החל מהאדמו"ר מדושינסקיא, האדמו"ר מספינקא, ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן והגה"צ המקובל רבי אייביש צענווירט | צפו במראות הקודש מאמירת הקינות, הבכי על הגלות ומעמדי קידוש לבנה והטישים במוצאי יום האבל (חסידים)
מאות חסידי ביאלה בני ברק יסתופפו השבת ('נחמו') בצל האדמו"ר ברובע היהודי בירושלים • בשל שאיפת האדמו"ר לאחד את כלל החסידים במתחם אחד, הועברה השבת ממנהגה המקורי בבין המצרים – לשבת הנחמה • התפילות ייערכו בכותל המערבי ובהיכל ישיבת 'פורת יוסף' • כל הפרטים וזמני השבת (חסידים)
שבת מרוממת ובלתי נשכחת עברה בשבת האחרונה על תומכי וידידי מכון 'מעיינות הרים - זוועהיל', אשר הסתופפו בצל הקודש של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה בירושלים | במהלך השבת ערך הרבי את התפילות והסעודות בהתרוממות עילאית (חסידים)
תושבי שכונת מתחם הסופרים בבני ברק התכנסו במהלך יום תשעה באב בבית מדרשו של האדמו"ר ממיאלען | צפו בתיעוד החל בליל הצום באמירת מגילת 'איכה' ובבוקר באמירת הקינות | עם צאת הצום, פשט האדמו"ר את בגדי החול ולבש מלבושי שבת כמנהג אבותיו, ויצא בראש עדת חסידיו לעריכת קידוש לבנה ברחובה של עיר, מתוך ציפייה וישועה לבניין בית המקדש (חסידים)
הגה"צ גאב"ד אודווארי, השוהה בימי הקיץ למנוחה בהרי הקאנטרי בארה"ב, קונן בבכי על חורבן בית המקדש בהיכל בית מדרשו במקום | לצדו נצפה חתנו, הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים, בעל 'דרך אמונה' | בצאת הצום יצא הגאב"ד בראש חסידיו לעריכת קידוש לבנה על מדשאות הקאנטרי (חסידים)
הגה"צ גאב"ד מאקאווא קונן ביום תשעה באב על חורבן בית מקדשנו בהיכל בית מדרשו בקריית אתא, וכבכל שנה נשא דברי התעוררות במשך שעות ארוכות | בתום הקינות פצחו החסידים בשירי כיסופים לגאולה | כנהוג, פקד לאחר מכן הגאב"ד את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בעיר, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | שוקי לרר הגיע במיוחד מבני ברק לתעד את הרגעים המרוממים בצל הקודש (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב, השוהה בימים אלו למנוחה בעיר הקודש צפת, קונן אמש על חורבן בית המקדש בבית מדרשו השוכן בלב הסמטאות העתיקות • המוני תושבים ואורחים, ובהם רבים מהנופשים השוהים בעיר, נהרו למקום והצטרפו לאמירת הקינות • דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)
מאות חסידים התכנסו אמש בליל תשעה באב בהר יונה, שם שוהים בשבועות הקיץ למנוחה האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ומויז'ניץ לונדון | שני האדמו"רים התיישבו יחדיו על כסאות קטנים כדי לקונן על חורבן זבול בית תפארתנו | המוני החסידים תפסו מקומותיהם מסביב והביטו בחרדת קודש על האדמו"רים אשר קוננו בבכי נסער והוזילו דמעה כמים על גלות השכינה ועל בית מקדשנו החרב | דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)
המקובל הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם', הופיע אמש לאמירת מגילת איכה כשהוא חבוש במלבוש ה'קאלפיק' • החסידים מציינים כי מדובר בשינוי מפתיע, שכן עד כה התנזר מללבוש את הקאלפיק בליל תשעה באב למרות מנהגו לשאת אותו בכל ימות השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר השוהה בשבועות אלו למנוחה בעיר מונרו שבארה"ב, קרא אמש את מגילת איכה באולם ענק בעיר יחד עם המוני תלמידיו שנהרו מכל רחבי המדינה כדי לקונן עמו יחדיו על חורבן בית מקדשנו | בסיום אמירת הקינות, נשא המשפיע דברי חיזוק והתעוררות במשך שעות ארוכות, כשהוא מעורר את הלבבות בבכי נסער ובציפייה עמוקה לגאולה השלמה (חסידים)
מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)
זקן המגידים החסידיים, הגה"צ רבי אהרן טוסיג, מסר כמדי שנה בשנה את שיחתו בליל תשעה באב בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במהלך השיחה קונן המשפיע במשך שעות ארוכות בבכי נסער ובדמעות שליש על גלות השכינה ועל חורבן הבית, תוך שהוא מונה בפירוט ובכאב רב את התלאות והצרות שעברו על כלל ישראל בשנים האחרונות (חסידים)
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