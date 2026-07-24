כיכר השבת
עֲלֵי כָבוֹד אֲשֶׁר גָּלָה

אבל החורבן בארה"ב | האדמו"ר מווילאמסבורג קונן בקריית יואל

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג, השוהה בימים אלו למנוחה בקריית יואל שבמונרו, קונן על חורבן בית אלוקינו בבית מדרשו במקום • החסידים נהרו להיכל לקונן יחד עם האדמו"ר על גלות השכינה • תיעוד (חסידים)

תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
תשעה באב אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)

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תשעה באבקריית יואלקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג

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