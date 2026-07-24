עֲלֵי כָבוֹד אֲשֶׁר גָּלָה אבל החורבן בארה"ב | האדמו"ר מווילאמסבורג קונן בקריית יואל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג, השוהה בימים אלו למנוחה בקריית יואל שבמונרו, קונן על חורבן בית אלוקינו בבית מדרשו במקום • החסידים נהרו להיכל לקונן יחד עם האדמו"ר על גלות השכינה • תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:12