מיוחד לתשעה באב "קיבלתי באהבה את אושוויץ": האזינו לדבריו המצמררים של האדמו"ר שאיבד את הרבנית ו-11 ילדים בשואה האיומה מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 07:12