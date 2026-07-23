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מיוחד לתשעה באב

"קיבלתי באהבה את אושוויץ": האזינו לדבריו המצמררים של האדמו"ר שאיבד את הרבנית ו-11 ילדים בשואה האיומה

מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)

האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, מגדולי המנהיגים שקמו לעם ישראל לאחר החורבן הנורא, עבר את מדורי הגיהנום של השואה האיומה, איבד את כל משפחתו הי"ד ואת המוני חסידיו, ובכל זאת נשאר כמעיין המתגבר של אמונה טהורה.

בהקלטה מיוחדת מתוך שיעור חומש רש"י בפרשת ויצא תשמ"ג (באדיבות מערכת 'באוצר החיים'), נשמע הרבי כשהוא מתבטא בדיבורים שאינם נתפסים בשכל אנושי:

"אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם. קיבלתי באהבה כל מה שעברתי באושוויץ."

הדברים המצמררים הללו מהווים עדות חיים לכוחה של האמונה היהודית, ומשרים התעוררות עצומה בלב כל שומע ביום חורבן הבית.

האזינו להקלטה המרטיטה:

הרבי בעל ה'שפע חיים' זי"ע
הרבי בעל ה'שפע חיים' זי"ע| צילום: צילום: באוצר החיים
תשעה באבשואההאדמו"ר מצאנזאמונהאושוויץהשפע חיים

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